Justiz weist Facebook erneut in die Schranken: Landgericht Berlin verhängt erstmals Ordnungsgeld - ersatzweise Ordnungshaft - gegen das Internetunternehmen

Facebook hatte Sperre eines Users trotzeinstweiliger Verfügung nicht aufgehoben und gerichtliches VerbotignoriertFacebook gerät juristisch weiter unter Druck. Auf Antrag vonRechtsanwälte Steinhöfel verhängte das Landgericht Berlin mit am07.11.2018 zugestelltem Beschluss vom 02.11.2018 (6 O 209/18)erstmals überhaupt in Deutschland ein Ordnungsgeld wegen unzulässigerNutzersperre von 10.000 Euro gegen das Unternehmen - ersatzweise fürden Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, für je 1.000EUR einen Tag Ordnungshaft, zu vollziehen an seinen Geschäftsführern.Der Grund: "Zuwiderhandlung gegen die in der einstweiligenVerfügung...enthaltenen Unterlassungsverpflichtung...".Der Fall: Am 9. Juli sperrte Facebook den Nutzer Gabor B., weil ereine Nutzerin in Schutz genommen hatte, die von Kevin M. als"Nazischlampe" beschimpft worden war. Gabor B. schrieb, dieseBeleidigung sei nicht gerechtfertigt. Facebook ließ daraufhin jedochdie Beleidigung stehen und sperrte stattdessen Gabor B. für 30 Tage.Das Landgericht Berlin (6 O 209/18 v. 19.07.2018) verbot die Löschungdes Posts sowie die Sperrung des Nutzers unter Androhung einesOrdnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft. Dieeinstweilige Verfügung wurde Facebook am 01.08.2018 rechtswirksam andie richtige Adresse zugestellt. Das Kammergericht (20 W 53/18 v.16.10.2018) hatte das hiergegen gerichtete Rechtsmittel von Facebookals "unzulässig" verworfen. Facebook hob die Sperre dennoch erst am08.08.2018 auf, nachdem die ursprünglich verhängten 30 Tageabgelaufen waren.Das Landgericht führt in dem Beschluss aus, es habe bei demOrdnungsmittel "sowohl die Schwere der fortgesetzten Zuwiderhandlungberücksichtigt als auch dem Umstand Rechnung getragen, dass dieAntragsgegnerin durch ein empfindliches Übel zur künftigen Einhaltungdes gerichtlichen Verbots angehalten wird.""Dieser wichtige Beschluss stärkt die Rechte der Nutzer deutlich.Er war auch dringend erforderlich, da Facebook nicht nur rechtswidriglöscht und sperrt, sondern jetzt auch noch gerichtliche Verboteignoriert", sagt Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel. "Auch Facebook wirdlernen müssen, dass gerichtliche Verbote einschränkungslos zubeachten sind. Da wir weitere vergleichbare Verfahren betreiben,dürfte dies nicht das letzte Ordnungsmittel sein, das gegen dasUnternehmen verhängt wird."Rechtsanwälte Steinhöfel hatten für ihren Mandaten Gabor B. - alsersten Nutzer überhaupt - bereits Anfang des Jahres eine einstweiligeVerfügung gegen Facebook erwirkt, weil dessen Inhalte gelöscht und erdaraufhin 30 Tage gesperrt wurde. Gegen zwei weitere nachfolgendeLöschungen und Sperrungen Gabor Bs. wurden ebenfalls einstweiligeVerfügungen erwirkt.Über Rechtsanwälte SteinhöfelDer Hamburger Anwalt Joachim Nikolaus Steinhöfel ist einer derprofiliertesten und bekanntesten deutschen Wettbewerbs- undMedienrechtler. Weitere Kernbereiche seiner 1989 gegründeten Kanzleisind Rechtsfragen des Internets und E-Commerce. Steinhöfel kann aufErfahrungen aus nahezu 10.000 Zivilprozessen zurückgreifen, diehäufig über mehrere Instanzen geführt wurden - bis heute brachte erweit über 200 Verfahren zum Bundesgerichtshof (BGH). Steinhöfel, derzudem als Publizist und Blogger tätig ist, setzt sich seit Jahren fürdie Meinungsfreiheit, insbesondere in sozialen Netzwerken, ein undgilt als vehementer Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes(NetzDG). Auf der von ihm ins Leben gerufenen Seite "Facebook-Sperre- Wall Of Shame" dokumentiert er seit 2016 zahlreiche Fälle von zuUnrecht gesperrten Usern oder gelöschten Beiträgen sowieunterbliebenen Löschungen von strafbaren Kommentaren. Als ersterdeutscher Anwalt erwirkte er einstweilige Verfügungen gegen Facebook,die Löschungen und Sperrungen legitimer Inhalte verboten. Mehr unterwww.steinhoefel.de sowie https://facebook-Sperre.steinhoefel.de