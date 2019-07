Mainz (ots) -Täglich entscheiden Richter "Im Namen des Volkes". Doch zwischenRechtsprechung und Gerechtigkeitsempfinden liegen oft Welten. VieleUrteile seien zu milde, findet jeder zweite Deutsche. Oft müssenVerdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil Prozessenicht rechtzeitig stattfinden. Viele beklagen zudem, dass zu vielRücksicht auf die Täter, aber zu wenig auf die Opfer genommen werde.Am Mittwoch, 17. Juli 2019, 22.45 Uhr, fragt "ZDFzoom: Im Namen desVolkes - Justiz vor dem Kollaps?".Experten warnen davor, dass das Vertrauen in den Rechtsstaatweiter schwindet, wenn Verfahren zu lange dauern und bestehendeGesetze nicht konsequent angewendet werden. Bei einer Umfrage 2018antworteten 44,9 Prozent, dass ihr Vertrauen in die Justiz geringsei."ZDFzoom"-Autorin Rita Knobel-Ulrich zeigt anhand von Straffällen,wie es um die Justiz bestellt ist. Sie spricht mit Staatsanwälten,Richtern, Verteidigern und mit Opfern. Sie trifft die Mutter einesMädchens, das als Sechsjährige in einer Kleingartenkolonie inBremerhaven sexuell missbraucht wurde. Der Täter: ein 65-jährigerDeutscher. Vier Jahre dauerte es, bis es zur Anklage kommt. DerGrund: Überlastung des Gerichts. Für das Kind ein Martyrium. Der Mannmuss - wegen der langen Zeit bis zur Prozesseröffnung - nicht inUntersuchungshaft und vergeht sich an einem weiteren Kind. Der WeißeRing betreut die Familie und fordert. "Es ist Zeit, die Justiz besserauszustatten, damit solche Taten zügig zur Anklage kommen."Tatsächlich fehlen fast 2000 Richter und Staatsanwälte. Laut BKAkönnen rund 100.000 offene Haftbefehle wegen Personalmangels undÜberlastung nicht vollstreckt werden. 40 bis 50 Beschuldigte schwererStraftaten werden pro Jahr vorzeitig aus der Untersuchungshaftentlassen, weil nicht rechtzeitig Anklage erhoben werden kann.Doch es geht nicht nur um Überlastung. Gerade bei jüngeren Täternwird oft auf Freiheitsentzug verzichtet. Strafe soll nicht Unrechtvergelten, sondern künftige Taten durch Erziehung undResozialisierung verhindern. Aber funktioniert das Konzept derResozialisierung? 48 Prozent aller verurteilten Straftäterhierzulande werden nach neun Jahren rückfällig.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomhttps://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell