Justitiariat des SWR zukünftig mit Doppelspitze (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Alexandra Köth und Katrin Neukamm übernehmen im Sommer 2020 gemeinsam die Leitung des Justitiariats des Südwestrundfunks (SWR). Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am Freitag, 13. März 2020, dem Personalvorschlag von SWR Intendant Kai Gniffke zugestimmt. Alexandra Köth ist seit über 15 Jahren erfolgreich im Justitiariat des SWR tätig, Katrin Neukamm leitet die Abteilung Programmwirtschaft und Personal in der Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur beim WDR. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Die zwei promovierten Juristinnen folgen auf Hermann Eicher, der in den Ruhestand geht.Kai Gniffke: Zwei Topmanagerinnen als erfolgversprechendes Führungstandem SWR Intendant Kai Gniffke: "Mit Frau Dr. Köth und Frau Dr. Neukamm bringen sich zwei Topmanagerinnen als erfolgversprechendes Führungstandem in die SWR Geschäftsleitung ein. Damit setzen wir ein Zeichen für innovatives, zeitgemäßes Führen im SWR und der ARD und einen neuen Impuls auf höchster Führungsebene. Ich freue mich, das neue Team ab Sommer in der Geschäftsleitung zu begrüßen."Biografie Alexandra KöthAlexandra Köth (47) wurde 1973 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim war sie dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht beschäftigt. Es folgten das Referendariat mit Stationen beim Landgericht Frankenthal und der University of Edinburgh sowie die Promotion. Nach ihrem zweiten Staatsexamen kam Alexandra Köth 2003 zum Justitiariat des SWR. Dort ist die Juristin verantwortlich für juristische Programmabnahmen, Fragen des Arbeitsrechts sowie strategische Konzeptentwicklungen. Zudem betreut sie im Justitiariat federführend den Themenbereich Hatespeech und Anfeindungen von Mitarbeitenden. Außerdem vertrat sie den SWR in verschiedenen Arbeitsgruppen der ARD.Biografie Katrin NeukammGeboren 1978 in Schorndorf studierte Katrin Neukamm (42) Rechtswissenschaften in Münster und in Birmingham. Nach ihrer Promotion begann sie 2008 ihre Karriere im Justiziariat des WDR, wo sie sich als Juristin und Referentin der Justiziarin und stellvertretenden Intendantin vor allem mit Fragen der Rundfunkfinanzierung, der Rundfunkgesetzgebung und des Rundfunkverfassungsrechts beschäftigte. Seit 2016 leitet sie die Abteilung Programmwirtschaft und Personal in der Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur. Sie hat an der Neuordnung der Programmdirektionen intensiv mitgewirkt, den Prozess des Kulturwandels aktiv mitgestaltet und die Programmdirektion bei Tarifverhandlungen und übergeordneten Prozessen vertreten. Seit Januar 2020 ist sie zudem stellvertretende Leiterin der Hauptabteilung Programmmanagement NRW, Wissen und Kultur.Weitere Informationen finden Sie unter: http://swr.li/justitiariat.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Anja Görzel, Tel. 0711 929 11046, anja.goerzel@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4546672OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell