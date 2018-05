Justine Skye entwirft Modekollektion in Zusammenarbeit mit /Nyden

Das musikalische Wunderkind ist die neueste Mode-Ikone, die sich/Nyden anschließt. Ihre Kollektion wird klassische und dennochzeitgemäße Stücke in ihrem spielerischen Stil präsentierenStockholm (ots/PRNewswire) - /Nyden (https://nyden.com/) ist stolzmit der angesagten Sängerin und Songwriterin Justine Skye seineneueste Mitgestalterin bekannt zu geben. Die aus Brooklyn stammendeKünstlerin entwirft zusammen mit /Nyden eine Bekleidungskollektion,die in dieses Jahr im Herbst mit ein paar Veröffentlichungen an denStart gehen soll."Justines minimalistische, aber extrem farbenfrohe Persönlichkeitmacht sie zu einem perfekten Tribe-Leader für Nyden", sagte StinaForce, Creative Director von /Nyden. "Es hat so viel Spaß gemacht,mit Justine zu arbeiten und ihr zuzuschauen, wie sie eines ihrervielen Talente - Modedesign - in spielerische und doch auffälligeKleidungsstücke für ihre aktuellen und zukünftigen Fans verwandelt."Um Updates zum Start der Justine Skye Capsule-Kollektion für/Nyden zu erhalten und als erste/r Zugang zu ihrer Linie mit 15verschiedenen Stücken zu erhalten, besuchen Sie Nyden.com."Als Künstlerin verstehe ich die Bedeutung von Selbstentfaltung.Was wir tragen, sagt viel darüber aus, wer wir sind und ich freuemich sehr darauf, /Nyden beim Design von Kleidung zu unterstützen,die Leuten hilft, der Welt ihre Stärke und Unabhängigkeitmitzuteilen", sagte Justine Skye. "/Nyden und ich sind auf dergleichen Wellenlänge. Wir arbeiten gemeinsam daran, klassische Stilefür junge Frauen von heute auf ein ultramodernes und feminines Niveauzu bringen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es mir, meinauthentisches und wahres Ich als Gestalterin zu zeigen."/Nyden hat sorgfältig kreative Persönlichkeiten ausgewählt, dieIntegrität zeigen und ein starkes Selbstbewusstsein sowieumfangreiches Talent aufweisen, um als Mitgestalter am Design vonCapsule-Kollektionen beteiligt zu sein. Neben Justine wurden bereitsder Fußballer Jérôme Boateng, der Tattoo-Künstler Doctor Woo und dieSchauspielerin Noomi Rapace als Mitgestalter bekannt gegeben. WeitereAnkündigungen folgen in den kommenden Wochen.Informationen zu /Nyden/Nyden ist kein traditionelles Modelabel. Wir sind eine Plattformmit einer Seele, wir erschaffen etwas zusammen mit talentiertenInfluencern und stärken ihre Kreativität. Es gibt keine Kollektionenund keine Jahreszeiten - nur einen Strom von relevantenMarkteinführungen und Veranstaltungen. Sogenannte Tribe-Leader stehenim Mittelpunkt des Designprozesses: wir teilen ihre Geschichten undunterstützen ihre Kreativität, damit sie etwas bewirken kann. /Nydenlegt Wert auf Integrität und bescheidene Arroganz. Kreativität erhältbei uns die Fähigkeit, die Zukunft neu zu definieren. Besuchen SieNyden.com, um mehr zu erfahren.Pressekontakt:Brittany OuyangJConnellybouyang@jconnelly.com415-608-0585Video -https://mma.prnewswire.com/media/694653/Skye_Intro_web_full.mp4Original-Content von: /Nyden, übermittelt durch news aktuell