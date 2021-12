Justin Sun wird vom Außenministerium zum WTO-Botschafter für Grenada ernannt

Singapur (ots/PRNewswire) -Die Regierung von Grenada hat die Ernennung von Justin Sun zum neuen WTO-Botschafter bekannt gegeben, der in Genf tätig sein wird. Sun, eine führende Persönlichkeit in der Krypto- und Blockchain-Sphäre, ist vor allem als Gründer von TRON bekannt, einer der weltweit größten und beliebtesten Blockchain-Plattformen. Suns Interesse an Geschichte, gesellschaftspolitischen Themen und internationalen Angelegenheiten begann schon in jungen Jahren. Schließlich studierte er Geschichte an der Universität Peking, wo er als Jahrgangsbester abschloss, und erwarb einen Master of Arts in Sozialwissenschaften an der Universität von Pennsylvania. Suns Leidenschaft, die Blockchain- und Finanztechnologie für alle zugänglich zu machen, führte zur Gründung des TRON-Ökosystems.Grenada ist ein wichtiges Mitglied der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM), des CARICOM-Binnenmarkts und -Wirtschaftsraums (CSME) und der Organisation Ostkaribischer Staaten (OECS).„Es ist eine große Ehre, als WTO-Botschafter für Grenada zu fungieren", sagte Justin Sun. „Ich freue mich auf die Gelegenheit, Grenada zu vertreten und mit der WTO-Führung zusammenzuarbeiten, um den globalen Handel auf verschiedene Weise zu beleben, insbesondere die Entwicklung einer robusten digitalen Wirtschaft auf internationaler Ebene."Seine Ernennung erfolgt zu einer Zeit, in der die Welt weiterhin mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen hat. Die WTO geht davon aus, dass der Rückgang des Welthandels den durch die globale Finanzkrise 2008-09 verursachten Einbruch noch übertreffen wird, wobei der Warenhandel aufgrund der Covid-19-Pandemie voraussichtlich um 13-32 % zurückgehen wird. Suns Expertise in der Blockchain-Branche wird wahrscheinlich dringend benötigten frischen Wind in die regionale Wirtschaft bringen, da Grenada und CARICOM zu den am stärksten von einer durch Covid verursachten Schließung der Tourismusindustrie betroffenen Ländern gehören.Pressekontakt:PressekontaktName: Jessica ZHANGE-Mail: jessica.zhang01@tron.networkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1712646/Justin_sun.jpgOriginal-Content von: TRON, übermittelt durch news aktuell