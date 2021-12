Justin Sun vom Außenministerium zum WTO-Botschafter für Grenada ernannt

Singapur (ots/PRNewswire) -Die Regierung von Grenada hat die Ernennung von Yuchen (Justin) Sun zum neuen Botschafter und Ständigen Vertreter des Landes bei der WTO in Genf bekannt gegeben. Justin Sun ist somit befugt, die Regierung von Grenada bei den Sitzungen der WTO zu vertreten.Seine Exzellenz Herr Justin (Yuchen) SUN, eine führende Persönlichkeit in der Krypto- und Blockchain-Sphäre, ist vor allem als Gründer von TRON bekannt, einer der größten und beliebtesten Blockchain-Plattformen der Welt.Grenada ist ein wichtiges Mitglied der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM), des CARICOM Binnenmarkts CSME (Single Market and Economy) und der Organisation Ostkaribischer Staaten (OECS).„Es ist mir eine besondere Ehre, Grenada als WTO-Botschafter zu dienen", sagte Justin Sun. „Ich freue mich darauf das Land zu vertreten und mit der WTO-Führung zusammenzuarbeiten, um den globalen Handel auf verschiedene Weise zu beleben, insbesondere durch die Entwicklung einer soliden digitalen Wirtschaft auf internationaler Ebene."Von der Ernennung von S.E. Sun zum Botschafter Grenadas bei der WTO erhofft sich die Regierung von Grenada, dass dieser seine Kontakte einsetzt, um Handel, Investitionen und Entwicklungsmöglichkeiten für das Land zu fördern. S.E. Sun soll moderne Werkzeuge und Methoden einführen und Grenada als attraktives Wirtschaftszentrum bewerben und so die Auswirkungen der Pandemie abmildern. Diese Neuerungen könnten in naher Zukunft auch die Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit des karibischen Lands positiv beeinflussen. Desgleichen wird S.E. Sun die Entwicklung der Humanressourcen, der Infrastruktur und der Informations- und Kommunikationstechnologie im Auftrag der Regierung Grenadas unterstützen. Er soll sich jederzeit für ein positives Image Grenadas stark machen.Pressekontakt:PressekontaktName: Jessica ZHANGE-Mail: jessica.zhang01@tron.networkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1712515/JUSTIN.jpgOriginal-Content von: TRON, übermittelt durch news aktuell