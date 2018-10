Just: Was wird sich hier jetzt tun?

Just weist zum 26.10.2018 einen Kurs von 90 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Lebens- und Krankenversicherung" geführt.

Die Aussichten für Just haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,79 ist die Aktie von Just auf Basis der heutigen Notierungen 89 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Insurance" (53,56) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Just. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Just mit einer Rendite von -40,05 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Insurance"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,76 Prozent. Auch hier liegt Just mit 43,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.