"Just Push Abuba" startet in der ZDFmediathek und auf YouTube / Sechsteilige Web- und TV-Serie über das chaotische Leben einer Berliner WG (FOTO)

Mainz (ots) -Drei Mitglieder einer Berliner WG geraten in absurde Abenteuer,als sie ein Bett in ihrer Mietwohnung illegal über eineOnline-Plattform anbieten. Die sechsteilige Sitcom "Just Push Abuba"ist von Freitag, 16. März 2018, 10.00 Uhr an in der ZDFmediathek(https://abuba.zdf.de) und auf YouTube(https://www.youtube.com/user/zdf) zu sehen. Am Montag, 16. April2018, 0.15 Uhr, folgt die Ausstrahlung als Zusammenschnitt der sechsFolgen im ZDF.Akute Geldnot und die ständige Sorge, aus der Wohnung zu fliegen,bringen Toni (Anton Weil), Lucia (Elli Tringou) und Joon (Joon Kim)auf die Idee, ihr "Berliner Zimmer" übers Internet zu vermieten. Solernen sie jede Menge skurrile Gäste kennen, und ihr Leben gerät inein noch größeres Durcheinander als zuvor. Menschen aus allen Eckender Welt treffen in sechs Folgen der Serie auf dieses Trio Infernale.Jeder dieser Besucher konfrontiert die drei mit neuenHerausforderungen und persönlichen Konflikten. Obendrein muss allesverdeckt ablaufen, weil Vermieter Riesenkampf (Freshtorge) keine"Zweckentfremdung von Wohnraum" toleriert. Eine permanente Bedrohungfür das neue WG-Business - wobei sich die Gäste meist als eineweitaus größere Gefahr herausstellen."Just Push Abuba" ist realitätsnah erzählt und wurde aufgrund derinternationalen Gäste mehrheitlich in Englisch gedreht. DieEinzelfolgen sind in der ZDFmediathek mit deutschen Untertitelnerhältlich. Die TV-Fassung mit allen Folgen ist in der ZDFmediathekmit zuschaltbaren Untertiteln für Hörgeschädigte abrufbar. AufYouTube (https://www.youtube.com/user/zdf ) werden für die einzelnenFolgen englische und deutsche Untertitel sowie zusätzlich auchdeutsche Untertitel für Hörgeschädigte angeboten."Just Push Abuba" ist nach "Familie Braun" die zweite Web- undTV-Serie, die im TV-Labor Quantum der ZDF-Nachwuchsredaktion Daskleine Fernsehspiel entwickelt wurde. Creator der Serie sind JanaBurbach, Niko Schulz-Dornburg und Wiktor Piatkowski. Headautor istNiko Schulz-Dornburg, der die Bücher gemeinsam mit Jana Burbach,Jasper Marlow und Korbinian Hamberger schrieb. Regie führten JoyaThoma, Benjamin Cantu und Dieu Hao Do. Neben Elli Tringou, Anton Weilund Joon Kim sind YouTuber Freshtorge, Wilson Gonzales und CheyenneSavannah Ochsenknecht, Hanns Zischler und andere zu sehen."Just Push Abuba" ist bis 15. September 2018 in der ZDFmediathekabrufbar.