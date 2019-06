"Just Friends" - Love Island-Victor feiert sein musikalisches Debüt (FOTO)

München (ots) -Love Island-Victor veröffentlicht erste Single "Just Friends"- Der 21-Jährige will musikalisch durchstarten- Single ab Freitag, 21. Juni 2019, digital auf allen KanälenerhältlichVergangenes Jahr begeisterte Victor Seitz als Teilnehmer bei derRTL II-Dating Show "Love Island" und ließ Herzen höherschlagen. Nunwill der 21-Jährige musikalisch durchstarten und debütiert mit seinerneuen Single "Just Friends". Der Song ist ab 21. Juni 2019 digitalerhältlich und erscheint bei EL CARTEL MUSIC. Das passende Musikvideowurde in Barcelona gedreht und erscheint am gleichen Tag auf dem RTLII-YouTube-Channel.Vergangenes Jahr zog Victor für drei Wochen nach "Love Island" umbei der RTL II-Dating Show die große Liebe zu finden. Schon damalszeigte er sich von seiner musikalischen Seite und ließ mit seinenPerformances die Herzen höherschlagen und begleitete so romantischeDates in der Villa.Nun debütiert Victor Seitz hierzulande mit seiner ersten Singleund bleibt sich mit "Just Friends" treu. Die Single ist ab sofortdigital bei allen Kanälen zum Stream oder Download erhältlich.Die Single erscheint am 21. Juni 2019 bei EL CARTEL MUSIC und istunter folgendem Link erhältlich: https://umg.lnk.to/JustFriendsMusikvideo "Just Friends":https://www.youtube.com/watch?v=F_tfek2rXtgPressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 690nora.fleckenstein@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell