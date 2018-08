Just Energy: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Energy Group":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Just Energy unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Multi-Hilfsprogramme". Die Just Energy-Aktie notierte am 17.08.2018 mit 4,02 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Just Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Just Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 12,44 % und somit 8,99 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,44 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Just Energy 6 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Just Energy-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 4,02 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 46,77 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5,9 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Just Energy mit einem Wert von 10,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Utilities" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,72 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.