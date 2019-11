Just EatWar das alles, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Just Eat, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 22:00 Uhr) mit 739 GBP mehr oder weniger unverändert (+0.24 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Just Eat auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Just Eat-Aktie ein Durchschnitt von 695,77 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 737,2 GBP (+5,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (694,62 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,13 Prozent), somit erhält die Just Eat-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Just Eat erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Just Eat zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Just Eat-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 8 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Just Eat vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 782,55 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 6,15 Prozent erzielen, da sie derzeit 737,2 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".