Just Eat: Man muss es einfach mal gesagt haben

Just Eat, ein Unternehmen aus dem Markt "Internetsoftware und -dienste", notiert aktuell (Stand 16:02 Uhr) mit 671,4 GBP sehr stark im Minus (-5.17 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unser Analystenteam hat Just Eat auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 18 Analystenbewertungen für die Just Eat-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Just Eat-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 871,67 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 23,12 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (708 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Just Eat somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Just Eat-Aktie: der Wert beträgt aktuell 59,43. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Just Eat auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,73). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Just Eat damit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Just Eat mit einer Rendite von 3,51 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,01 Prozent. Auch hier liegt Just Eat mit 13,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.