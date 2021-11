Just Eat: Hin und Her um Grubhub

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Hinter den Kulissen tut sich einiges bei Just Eat Takeaway.com (WKN: A2ASAC) in Sachen Grubhub. Vordergründig interessiert Aktionäre aber der Aktienkurs, und der pendelt bei 13,88 US$ um das Jahrestief.

Just Eat Takeaway.com besteht aus schnell wachsenden Food-Delivery-Gesellschaften, deren Kunden zusammen jährlich einen Essensbestellwert von 30 Milliarden € generieren. 98 Millionen Menschen bestellen plattformübergreifend bei den Lieferdiensten. Die Plattform ist die Basis für die Expansion in ...





