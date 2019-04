Just Eat: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Just-Eat":

Am 06.04.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Just Eat an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 771,4 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Just Eat einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Just Eat jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Just Eat-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Just Eat-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 9 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 6 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 863,64 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 11,96 Prozent erzielen, da sie derzeit 771,4 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Just Eat von 771,4 GBP ist mit +10,56 Prozent Entfernung vom GD200 (697,73 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 738,41 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,47 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Just Eat-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.