Weitere Suchergebnisse zu "Future":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chefin Jessica Rosenthal ist überzeugt, dass die Klimaschutzbewegung Fridays for Future der SPD besonders nahesteht. Dem Nachrichtenportal Watson sagte Rosenthal: "Ich glaube, dass Fridays for Future eigentlich genau unsere Bewegung ist. Der Claim `system change`, also Systemwandel statt Klimawandel, das passt doch zur SPD und erst recht zu den Jusos. Aber wir haben bisher nicht ausreichend gezeigt, dass wir daran wirklich Interesse haben."

Es gebe jetzt schon sehr viele Juso-Mitglieder, die vor Ort Fridays-for-Future-Gruppen gründen und organisieren, sagte Rosenthal weiter. Auf die besondere Nähe der Grünen zu Fridays for Future angesprochen, ergänzte die Juso-Vorsitzende: "Es ist doch gar nicht mehr die Frage, ob man Klimapolitik macht, sondern wie. Wir werden als SPD dafür sorgen, dass der Strom für mittlere und untere Einkommen billiger wird, nicht teurer. Der ökologische Umbau wird mit uns kein Elitenprojekt nur für diejenigen, die den teuren Hybrid-SUV bezahlen können. Wir müssen beide erreichen: den Jugendlichen, der für Fridays for Future auf die Straße geht und die Auszubildende, die gerade bei einem Autozulieferer lernt. Auch ihr müssen wir sagen, dass ihr die Transformation Chancen bietet."

Foto: über dts Nachrichtenagentur