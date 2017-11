Köln (ots) - Die SPD-Politikerin Johanna Uekermann hat sich wenigeTage nach dem Aus der Jamaika-Sondierungsgespräche für eineMinderheitsregierung im Deutschen Bundestag ausgesprochen. "EineMinderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten würde der Demokratieguttun", sagte die Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos livebei stern TV. "Eine Neuwahl kann nur das letzte Mittel sein",erklärte die 30-Jährige am Mittwoch in einer Gesprächsrunde mit denVorsitzenden der Jugendorganisationen von FDP und Grünen, KonstantinKuhle und Max Lucks.Erst vor wenigen Tagen waren die Gespräche von Union, Liberalenund Grünen geplatzt, weil die FDP die Sondierungsgesprächeabgebrochen hatte. Konstantin Kuhle, der selbst an denVerhandlungsrunden teilgenommen hatte, verteidigte diese Entscheidungbei stern TV: "Das Vertrauen zwischen den Partnern war einfach nichtgegeben." Gleichzeitig deutete der Vorsitzende der Jungen Liberalenaber auch an, weiter gesprächsbereit mit Vertretern der anderenParteien zu sein: "Ich erwarte, dass wir glaubwürdig bleiben, dasswir aber auch anerkennen, dass es in anderen Parteien wie den Grünenund der Union vernünftige Leute gibt, mit denen man weiter redenmuss." Wechselnde Mehrheiten seien auch für den 28-Jährigen "eineOption".Max Lucks, Sprecher der Grünen Jugend, warf der FDP vor, dieSondierungen nicht aus inhaltlichen, sondern aus "Gründen derParteitaktik" abgebrochen zu haben. Die Partei um Christian Lindnerhabe versucht, sich so "ein Stück weit an den Rechtsruckanzubiedern". Der 20-Jährige sprach sich "im Zweifel" für Neuwahlenaus: "Ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch, ob eine schwarzgrüneMinderheitsregierung zum Erfolg führen kann."Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell