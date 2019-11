Juso-Chef Kühnert schließt Kandidatur als SPD-Vize nicht aus

Berlin (ots) - Kevin Kühnert (SPD) macht seine Kandidatur für SPD-Parteivorstandvon den Rahmenbedingungen abhängig.Der Bundesvorsitzende der SPD-Parteijugend, Kevin Kühnert, sagte im Inforadiovon rbb: "Ich kandidiere für den Vorstand. Da gibt es 34 Plätze und für was ichda genau kandidiere, mache ich auch von den Rahmenbedingungen abhängig." Zudiesen Bedingungen gehöre, wer Parteivorsitzender werde und wie das Tableauinsgesamt aussehe.Eine Kandidatur als Stellvertreter des Spitzenduos schließe er dabei nicht aus,so Kühnert weiter: "Weil ich damit einen Gestaltungsspielraum verbinde, weil ichZiele habe, die ich mit der SPD erreichen will." Dazu zählt Kühnert etwa daserarbeitete Sozialstaatskonzept oder die Wiedereinführung der Vermögenssteuer.Dass sich der Juso-Chef für den Parteivorstand vor dem Juso-Bundeskongress insGespräch gebracht hat, begründet Kühnert damit, dass er transparentkommunizieren wolle. Denn bereits auf dem SPD-Parteitag Anfang Dezember werdegewählt.Beim heute beginnenden Juso-Bundeskongress in Schwerin will sich Kevin Kühnertals Juso-Vorsitzender wiederwählen lassen. Einen Gegenkandidaten gibt es dabeinicht.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/WOtZYAPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4446867OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell