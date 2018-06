Juso-Chef Kühnert lehnt EU-Asylbeschlüsse ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Brüsseler EU-Beschlüsse für einen schärferen Kurs in der Asylpolitik stoßen bei der Jugendorganisation der SPD auf Ablehnung. Wenn Europa dem Drang von Menschen, in Frieden und Sicherheit zu leben, "mit einer weiteren Militarisierung von Grenzen begegnet, werden wir am Ende immer mehr dramatische Szenen an den europäischen Außengrenzen sehen", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). Entschieden wandte sich Kühnert auch gegen die Schaffung kontrollierter Aufnahmezentren für Flüchtlinge.

"Eine Kasernierung von Geflüchteten - egal, ob in nationalen Ankerzentren oder internationalen Aufnahmelagern - darf es nicht geben", sagte er.

Foto: über dts Nachrichtenagentur