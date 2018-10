Bonn (ots) - Juso-Chef Kevin Kühnert sieht nach dem fatalenAbschneiden der SPD bei der hessischen Landtagswahl dieNotwendigkeit, die Erneuerung der Sozialdemokraten noch entschiedenervorzubereiten und sich auf einen möglichen Bruch der großen Koalitionin Berlin einzustellen. "Es ist offensichtlich, dass denRegierungsparteien die Kontrolle über die Existenz der Regierung einbisschen entgleitet. Jedes kleine Feuerchen kann das Ganze zumexplodieren bringen", meinte Kühnert im Fernsehsender phoenix(Sonntag, 28. Oktober). Niemand könne in diesen Tagen sagen, wielange die Regierung noch halte. Die SPD müsse sich inhaltlich aufNeuwahlen einstellen, "bei der man nicht mit dem Programm von 2017antreten kann. Es braucht Klärungsprozesse bei Hartz IV, Steuern,Rente und Umweltfragen", so Kühnert. Innerparteilich sprach sichKühnert für eine rasche Prüfung aus, ob die Koalition noch für dieSPD sinnvoll sei. "Durchhalteparolen müssen ein für allemal derVergangenheit angehören."Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sah mitder Wahl in Hessen eine große Herausforderung für die Bundespolitik."Die Regierung muss jetzt einen glaubwürdigen Neustart hinlegen." Fürdie SPD komme es darauf an, inhaltlich deutlich Stellung zu beziehen."Ein klares Profil ist Dreh- und Angelpunkt für ein Comeback derSPD", meinte Weil.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell