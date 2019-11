Berlin (ots) -Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mahnt in der SPD mehr Leidenschaft in derDiskussion und mehr Glaubwürdigkeit an. Dass Olaf Scholz im SPD-Kandidaten-Duellüberraschend angriffslustig auftrat, gefällt ihm.Im Gespräch mit dem Nachrichtensender WELT sagte Kühnert heute dazu:K.K.: Jetzt liest man heute tatsächlich, "Olaf Scholz überraschendangriffslustig". Das ist was, was ich mich dann gestern auch gefragt habe. Alsowenn er diese Seite an sich jetzt zeigt, und dann mit Leidenschaft gestern fürseinen Standpunkt und auch für seinen Anspruch, die Partei zu führen,argumentiert ...MOD: DANN WÄHLEN SIE IHN AUCH?K.K.: Nee, aber warum sehen wir das denn nicht häufiger mal in der politischenArbeit? Warum sehen wir das nicht mal in einer politischen Talkshow abends, wennder Gegner nicht Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, und damit Leute ausdem eigenen Laden, heißen? Sondern wenn da mal die politische Konkurrenz, auchder Koalitionspartner sitzt? Ich glaube, viele Leute würden sozialdemokratischePolitik besser verstehen, wenn mit derselben Leidenschaft auch mal der Streitinnerhalb der Regierung vorgetragen wird.MOD: WARUM FEHLT GENAU DIE?K.K.: Da müssen Sie ihn selber einladen, um das zu beantworten. Deshalbunterstütze ich ja auch das andere Paar mit Norbert Walter-Borjans und SaskiaEsken, weil ich glaube - und das merke ich jetzt seit 15 Jahren in der SPD -das, was fehlt, ist der Faktor Glaubwürdigkeit. Ich treffe ganz oft Leute, diesagen, das Programm klingt gut, das, was Ihr wollt, das kann ich auchunterstützen. Wir wissen aus Umfragen, 30, 35 Prozent der Menschen wollensozialdemokratische Politik oder eine solche Partei wählen, aber nur 14 Prozentwählen sie laut Umfragen im Moment. Also was dazwischen fehlt, ist das Zutrauen,dass die Leute, die diese Partei führen, tatsächlich auch am Ende dafür sorgen.Und ob das diejenigen auflösen werden, die seit 20 Jahren an der Spitze derPartei stehen, da fehlt mir leider einfach die Fantasie für.MOD: UND ERFOLGE NICHT KLEINREDEN, WIE SCHOLZ SAGT. FÜHLEN SIE SICHANGESPROCHEN?K.K.: Nein, weil ich eigentlich finde, dass wir mit den Jusos eine sehr faireKommunikation machen. Ich rede nicht die Grundrente schlecht. Das ist ein guterKompromiss, der am Sonntag erzielt worden ist. Das ist nicht dassozialdemokratische Nonplusultra, aber mehr als zu erwarten gewesen ist. Und füreineinhalb Millionen Menschen echt endlich mal eine Anerkennung vonLebensleistung im Alter, wenigstens eine kleine erst mal, nicht, dass wir nichtnoch mehr wollen, aber das ist als kleinerer Koalitionspartner okay gewesen. Wirhaben auch einen Mindestlohn für Auszubildende vor kurzem eingeführt, dieBafög-Leistung verbessert, da ist auch für junge Leute was dabei. Das ist keineFrage. Das Ding ist nur, wenn man den Koalitionsvertrag so akkurat abarbeitet,wie wir das im Moment machen, bestreite ich gar nicht, und trotzdem dieZustimmung für uns bei 14 und für die Union bei 26 Prozent ist, habe ich dannein Kommunikationsproblem? Oder sind die Antworten, die ich gebe, vielleichteinfach zu klein, vor dem Hintergrund der Fragen, die sich die Menschen in derGesellschaft gerade stellen. Ich glaube, es ist Zweiteres.MOD: WAS ABER AUCH RELATIV ERSTAUNLICH WAR, FINDE ICH ZUMINDEST, WAR DER TENORRUND UM DIE GRUNDRENTE, BEVOR DIESER KOMPROMISS GEFUNDEN WURDE. DA WURDE AUFBEIDEN SEITEN, VON UNION UND VON SEITEN DER SPD GESAGT, JA, WENN JETZT DIEGRUNDRENTE, WENN WIR DAS NOCH SCHAFFEN, DANN SIEHT DIE HALBZEITBILANZ GUT AUS.ALS SEI DAS WIRKLICH DAS ZÜNGLEIN AN DER WAAGE, UM DIE GROKO NOCH ZU RETTEN.ABER DAS KANN ES DOCH NICHT SEIN.K.K.: Das sehe ich auch nicht so. Also ich hab das auch nie so bezeichnet, weilwir haben eine Koalition geschlossen, um das Land zu regieren, nicht um eineGrundrente einzuführen. Das ist ein wichtiger Baustein, aber immer an einemProjekt alles festzumachen, das ist mir dann doch ein bisschen zu einfach. Dawar jetzt natürlich auch der Wille in den letzten Tagen, sind wir mal ehrlich,erkennbar, mit einem großen Wumms zum Schluss zu sagen, "Jetzt ist es aber aucheine gute Halbzeitbilanz". Und das kann man ja auch so vertreten. Ich verstehe,dass die Mitglieder der Bundesregierung sagen, wir haben ordentliche Arbeitabgeliefert und die Grundrente ist ein besonderer Ausweis davon. Aber vereinbartwar nun mal am Anfang, dass wir nach der Hälfte - und das ist jetzt in wenigenWochen - einen Strich machen, Kassensturz machen und dann fließt alles mit ein.Das Gewürge um Hans-Georg Maaßen genauso wie die Grundrente. Vor- und Nachteilemüssen abgewogen werden. Und die hauptsächliche Frage ist, womit soll dieKoalition in zwei Jahren, wenn sie dann zu Ende wäre, eigentlich in Erinnerungbleiben. Also gibt's noch was auf der To-do-Liste oder war's das bis hierhin?MOD: UND? WAR'S DAS?K.K.: Naja, wenn die Studie von der Bertelsmann-Stiftung, auf die ja jetzt gerneimmer Bezug genommen wird, sagt, 60 Prozent oder über 60 Prozent der Projektesind schon erledigt oder angefasst, aber wir haben den größeren Teil derWahlperiode noch vor uns, dann ist das ja eine berechtigte Frage. Also reichendie 40 Prozent, die noch offen sind, für den Rest oder wäre es - auch für dieLeute, die weitermachen wollen - nicht zum Beispiel sinnvoll, nochmalnachzuverhandeln? Wir sehen doch im Moment jeden Tag, beide Parteien wollen neueProjekte. Die Union will eine Unternehmenssteuerreform und den Soli komplettabschmelzen. Die SPD wird jetzt beschließen auf ihrem Parteitag, dass wir gerneeine Kindergrundsicherung beispielsweise haben wollen oder auch eineVermögenssteuer einführen, um Multimillionäre und Milliardäre stärkerhinzuzuziehen. Also beide Parteien wollen neue Dinge. Fridays for Future warnoch gar nicht auf der Straße, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde. Alsovielleicht ist einfach auch eine Konsequenz zu sagen, bis hierhin okay, aber daswas wir vor zwei Jahren vereinbart haben, das kann nicht mehr alleine dieGeschäftsgrundlage bis ins Jahr 2021 sein. Dafür sind die Zeiten zuschnelllebig.Frei zur Verwendung bei Angabe der Quelle WELT Nachrichtensender.Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell