Juso-Chef Kevin Kühnert: 'Kein Weiter-so'

BERLIN (dpa-AFX) - Juso-Chef Kevin Kühnert setzt auf die geplanten Verhandlungen der SPD mit der Union über Nachbesserungen und neue Projekte.



Er habe Vertrauen darin, dass die Gespräche tatsächlich offen sein werden und es keine Vorfestlegung auf Weitermachen oder Austritt aus der Koalition gebe, sagte Kühnert auf dem SPD-Parteitag am Freitag in Berlin. "Ob sie Gespräche heißen oder Nachverhandlungen, das ist mir egal", sagte Kühnert.

Mit Blick auf die frisch gewählten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sagt er: "Ich vertraue den beiden, dass sie sehr genau wissen, mit welcher Botschaft sie von den Mitgliedern, von der Mehrheit der Mitglieder unserer Partei am vergangenen Samstag ins Amt gewählt wurden", sagte Kühnert. "Diese Botschaft war: kein Weiter-so - kein Weiter-so im Inhalt an manchen Stellen, kein Weiter-so im Stil und in der Form, wie Kompromisse zustande kommen."

Kühnert sagte ferner: "Ich nehme nicht wahr, dass irgendjemand in der sozialdemokratischen Partei eine Oppositionssehnsucht in sich trägt." Die neuen SPD-Chefs hatten zuvor dafür geworben, dass die SPD vorerst in der großen Koalition mit der Union bleibt, aber Gespräche über wichtige Anliegen führt./bw/tam/ted/hot/DP/men