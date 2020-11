Jushi Holdings Aktie: Scranton-Fazilität wird erweitert!

Jushi Holdings Inc. (CSE:JUSH) (OTCQB:JUSHF) wird die Quadratmeterzahl des Verarbeitungsbetriebs seiner Tochtergesellschaft in Scranton, Pennsylvania, fast verdoppeln. Es wird erwartet, dass durch die Erweiterung mehr als 100 neue Arbeitsplätze in dem Gebiet geschaffen werden. Die Anlage wird von 90.000 Quadratfuß auf mehr als 160.000 Quadratfuß anwachsen. Das Hauptaugenmerk der Erweiterung wird auf der überdachten Fläche der Anlage liegen, die sich nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



