Jushi-Aktie: Neue Bekanntgabe!

Das vertikal integrierte Cannabisunternehmen Jushi Holdings Inc. (CSE:JUSH) (OTCQX:JUSHF) gab am Dienstag bekannt, dass seine beiden Blumenmarken The Bank und Sèche in Virginia nachdem die Apothekenbehörde des Staates die Genehmigung für den Verkauf von Cannabisblüten erteilt hat.

Dieser Schritt folgt auf den Abschluss der Übernahme von Nature’s Remedy of Massachusetts, Inc. und markiert den Eintritt des Unternehmens in den Bay State.

Die registrierten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung