Köln (ots) -Am 5. November 2019 verleiht der WDR erstmals denKabarettistinnenpreis "First Ladies" im Ebertbad Oberhausen. DiePreisträgerinnen und auch die Nominierten für den Nachwuchspreisstehen jetzt fest.Der "First Ladies-Jurypreis" geht an Sarah Bosetti. "Sarah Bosettiist eine Poetry-Slammerin, eine Vorleserin, eineLesebühnen-Mitbegründerin, eine Regisseurin, eine Erfolgsautorin,eine Denkerin, ein Netz-Aktivistin, eine Naja-Feministin, erfolgreichin Fernsehen, Hörfunk, Internet und auf der Bühne .... Oder ganzeinfach gesagt: Eine wunderbare Künstlerin", urteilt die Jury überdie Kabarettistin. Gerburg Jahnke, die die Preisverleihung moderiertund seit Jahren Frauen in der Kabarettszene fördert, sagte einmalüber sie: "Frau Bosetti ist ein Genre für sich."Der WDR zeichnet am 6. November auch das Soloprogramm von SarahBosetti im Ebertbad auf und zeigt Ausschnitte aus dem Programm imAnschluss an die Ausstrahlung der Preisverleihung.In der Kategorie "First Ladies-Newcomerinnen" stellen sich dreiNominierte am 5. November dem Publikum. Es treten gegeneinander an:Poetry-Slammerin Victoria Helene Bergemann, die kuriose Alltagsthemenin poetische Texte packt. Die Wienerin Erika Ratcliffe,Stand-up-Comedienne und Kabarettistin, kennt bei Themen wie Rassismusund Hardcore-Feminismus kein Tabu. Die Musikerin Miss Allie wurdeerst durch Singer-Songwriter-Slams bekannt und veröffentlichte 2018ihr erstes Album.Mit dem "Ehrenpreis" wird die Potsdamerin Barbara Kusterausgezeichnet. Sie hat über viele Jahre die Kabarett- undComedy-Szene entscheidend mitgeprägt. Und Idil Baydar erhält den"Sonderpreis" für ihr besonderes Engagement für eine Gesellschaftohne Rassismus und Diskriminierung.Die Preisverleihung wird von Showacts wie Suchtpotenzial und FriedaBraun sowie Auftritten der beteiligten Künstlerinnen begleitet. DerWDR-Kabarettistinnenpreis wird crossmedial von den FachbereichenUnterhaltung in Hörfunk und Fernsehen produziert.Ausstrahlungen:9. November 2019, 21.45 Uhr im WDR Fernsehen und der WDR Mediathek.Im Anschluss ab 23.15 Uhr: Soloprogramm von Sarah Bosetti23. November 2019, 15.05 Uhr WDR 5 "Unterhaltung am Wochenende"Fotos unter ARD-Foto.de