Jury nominiert 23 Kameraleute und Editoren für den DEUTSCHEN KAMERAPREIS 2017 ++++ Ergänzung im letzten Absatz +++

Köln (ots) -Mehr als 400 Filme und Dokumentationen hat die Jury des DEUTSCHENKAMERAPREISES in diesem Jahr gesichtet. Jetzt stehen dieNominierungen fest. Insbesondere die außergewöhnliche Arbeit von 23Kameramännern, Editorinnen und Editoren überzeugte das Expertenteamrund um Filmemacher und Jurypräsidenten Adolf Winkelmann. Die Galafür die Preisträger der inzwischen 27. Auflage des DEUTSCHENKAMERAPREISES findet am 24. Juni 2017 in Köln unter Federführung desWestdeutschen Rundfunks statt. Dann wird bekannt gegeben, welcher derNominierten einen der begehrten Preise erhält.Christoph Krauss gehört zu den Nominierten für seine Kameraarbeit imKinospielfilm "Manifesto" (BR) von Julian Rosefeldt, in dem dieHauptdarstellerin Cate Blanchett in zwölf höchst unterschiedlichenRollen und Lebenssituationen Künstler-Manifeste als poetische Dialogedarbietet. Außerdem nominiert sind in der Kategorie KinospielfilmHenner Besuch für die Geheimagenten-Komödie "Kundschafter desFriedens" (ZDF/ARTE) von Robert Thalheim sowie Yoshi Heimrath undPaul Sprinz für das deutsch-österreichische Drama "Die beste allerWelten" (SWR/ORF).In der Kategorie Fernsehfilm überzeugte Sten Mende die Jury für seineArbeit in TV-Neuauflage "Winnetou - Eine neue Welt" (RTL). DerBanken-Thriller "Dead Man Working" (HR/ARD Degeto) hat sowohl für diebeste Kamera (Börres Weiffenbach) als auch den besten Schnitt (StefanBlau) Chancen auf die renommierte Auszeichnung. Und auch der Krimi"Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" (ARD Degeto/WDR) von DominikGraf geht in dieser Kategorie ins Rennen um den DEUTSCHENKAMERAPREIS: Nominiert ist Kameramann Alexander Fischerkoesen.Die Kamera von Philipp Baben der Erde begleitet in "Happy" (WDR)Männer auf der Suche nach dem späten Glück - und ist Anwärter auf denPreis in der Kategorie Dokumentarfilm/Dokumentation. Für den Schnittdes Dokumentarfilms "Fighter" kann sich Editor Chris Wright über eineNominierung freuen.In der neuen Wechselkategorie: Outdoor Film konnten Filmemacher zumersten Mal in der Geschichte des DEUTSCHEN KAMERAPREISES Produktioneneinreichen, die die Natur in all ihren Facetten in Szene setzt.Nominiert sind folgende Kameramänner: Robert Morgenstern für "WildesNeuseeland - Im Reich der Extreme" (BBC/NDR/ARTE), Maximilian Pittnerfür "Urban Cowboiz" und Michael Bernshausen für "Characters on Skis -Freeride Ski Movie 2016".Der DEUTSCHE KAMERAPREIS fördert mit zwei Nachwuchspreisen auch diebildgestalterische Arbeit von Schülern, Auszubildenden, Studenten undBerufsanfängern. Die Film- und Medienstiftung NRW sowie Panasonicstiften diese Auszeichnungen im Wert von je 5.000 Euro.Seit 1982 würdigt der DEUTSCHE KAMERAPREIS herausragende Leistungenin Bildgestaltung und Schnitt. Die Jurysitzung fand in diesem Jahrbei der ifs internationalen filmschule köln unter Federführung derStadt Köln statt. Geehrt werden in diesem Jahr Kameraleute undFilmeditoren in den Kategorien Kinospielfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm,Journalistische Kurzformate, Dokumentarfilm/Dokumentation sowie derWechselkategorie Outdoor Film. Die Preisverleihung am 24. Juni 2017wird in mehreren Fernsehprogrammen zu sehen sein.Die vollständige Übersicht über die Nominierten für den 27. DEUTSCHENKAMERAPREIS finden Sie auch unter deutscher-kamerapreis.de