London (ots/PRNewswire) -Britische Universitätsstudenten im letzten Jahr des StudiengangsCreative Studies sind dazu aufgefordert, an einem neuen nationalenWettbewerb teilzunehmen, bei dem sie 30.000 £ gewinnen können.Der Wettbewerb "Designed for Business" fördert aufstrebendeTalente und stellt eine grundlegende Verbindung zwischen kreativerWissenschaft und der Geschäftswelt her. Es handelt sich um eingemeinsames Projekt der Society for British & International Design(SBID) und BE OPEN, der humanitären Ideenschmiede, die von derinternationalen Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturinagegründet wurde.Die Experten sind auf eine der verschiedenen Disziplinen desWettbewerbs spezialisiert: Innenarchitektur, Inneneinrichtung, Modesowie Kunst und Produktdesign. Sie werden Fertigkeiten wieAusdrucksstärke, Individualität, kreativen Materialeinsatz undPräsentationstechniken bewerten.Sebastian Conran - Kurator des Design Museum in LondonMaria-Christina Alvarez-Talty - Senior Product Manager bei AmazonJane Hay - International Managing Director bei Christie'sEducationPhilippa Prinsloo - Design Manager bei John LewisKaye Newman - Head of Interiors an der Sir John Cass School ofArt, Architecture and DesignRussell Gagg - Experte für Innenarchitektur und Programmdirektoran der Universität BournemouthEujin Pei - Programmdirektor an der Brunel UniversityHywel Davies - Programmdirektor am Central Saint Martins Collegeof Art and Design sowie Geschäftsleiter von Writers BlocDer Gesamtsieger erhält einen Geldpreis in Höhe von 30.000 £ unddie Gewinner der einzelnen Kategorien erhalten je 1.000 £. DieFinalisten werden am 29. Oktober 2018 bekannt gegeben.SBID-Gründerin Dr. Vanessa Brady OBE erklärt: "SBID freut sichüber den Zuspruch zu diesem brandneuen Wettbewerb, der das kreativeTalent junger Studenten, ihre Universitäten und ihre Errungenschaftenerkennt, schätzt und fördert. Gemäß unserem Ziel der globalenDesign-Exzellenz für die nächste Generation haben wir einige derweltbesten Experten in fünf wettbewerbsfähigen kreativen Bereichenzusammengebracht, und wir freuen uns darauf, den Gewinner am 29.November 2018 im Unterhaus mit einem Preis auszeichnen zu dürfen, dervielleicht sein Leben verändern wird."BE OPEN-Gründerin Elena Baturina erläutert: "Es ist uns eine Ehre,gemeinsam mit SBID an einem so wichtigen Projekt zu arbeiten, und wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Jury an dieserzukunftsweisenden Initiative. Wir glauben fest an das Potential derjungen, kreativen Generation und an ihre Fähigkeit, die Welt mitanderen Augen zu sehen und neue, innovative Lösungen zu finden.Deshalb ist es unerlässlich, diesen jungen Menschen dieUnterstützung zu geben, die sie brauchen, um ihre Ideen umzusetzen."