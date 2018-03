Juristischer Streit um Kohlekraftwerk Stade geht in nächste Runde / Greenpeace fordert Aufschub für weitere Kohlekraftwerke und Tagebaue

Hamburg (ots) - 19. 3. 2018 - Die juristische Auseinandersetzungum den Bau des umstrittenen Kohlekraftwerksneubaus in Stade geht ineine weitere Runde. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hatEnde vergangenen Jahres eine Klage gegen das geplante Kraftwerk vonDow Chemical in erster Instanz abgewiesen. Die vorgebrachten Gründezum Schutz von Umwelt und Gesundheit reichten dem Gericht nicht aus,um den Bebauungsplan zu stoppen. Dagegen hat eine Anwohnerin imBündnis mit Greenpeace und weiteren Umweltgruppen jetzt Beschwerdeeingereicht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird nun darüberentscheiden, ob es eine Revision zulässt."Auf Bundesebene laufen die Vorbereitungen für einen Kohleausstiegund gleichzeitig wird der Bau weiterer Kraftwerke vorangetrieben -das ist absurd", sagt Anike Peters, Energieexpertin von Greenpeace."Wenn die neue Bundesregierung das im Koalitionsvertrag beschlosseneEnde der Kohle ernst nimmt, darf sie kein weiteres Kohlekraftwerkmehr ans Netz gehen lassen." Derzeit plant die Regierung den Einsatzeiner Kommission zum Kohleausstieg. Die Kommission soll bis 2019konkrete Vorschläge zum Kohleausstieg erarbeiten. Greenpeace fordertbis zum Abschluss der "Kohle-Kommission" einen vertraglichvereinbarten Aufschub (Moratorium) für den Bau- und die Planungweiterer Kohlekraftwerke und Tagebaue.Kohlekonzerne schaffen Tatsachen - weitere Kraftwerke und Tagebauein PlanungAktuell befinden sich in Deutschland drei Kohlekraftwerke im Bauund in Planung. Im niedersächsischen Stade treibt der ChemiekonzernDow die Planungen für den Bau eines Steinkohlekraftwerks mit einerLeistung von 900 Megawatt (MW) voran. Bei Köln, am StandortNiederaußem, plant der Kohlekonzern RWE den Bau einesBraunkohle-Blocks mit 1100 MW. Das Uniper-Steinkohlekraftwerk Datteln4 ist fast fertiggestellt, musste allerdings den Probebetrieb wegenStahlproblemen unterbrechen. Es ist unklar, ob der kommerzielleBetrieb wie geplant Ende 2018 startet. Zusätzlich zu denKraftwerksplanungen wollen die Braunkohlekonzerne Leag, Mibrag undRWE fünf weitere Tagebaue (Welzow-Süd II, Sonderfeld Mühlrose,Vereinigtes Schleenhain, Lützen und Weiterführung Hambach ab 2030)eröffnen. (Eine Liste der geplanten Kohlekraftwerke und Tagebauefinden Sie hier: http://act.gp/2FCFSle)"Es muss vermieden werden, dass die Kohlekonzerne weitereTatsachen schaffen, für die sie dann hinterher von der RegierungEntschädigungen fordern, obwohl mittlerweile längst klar ist, dassder Kohleausstieg kommt", sagt Peters. Den Rechtsstreit um dasKohlekraftwerk Stade unterstützt Greenpeace im Bündnis mit dem Bundfür Umwelt und Naturschutz (BUND), der ArbeitsgemeinschaftUmweltplanung Niederelbe (AUN) und den Bürgerinitiativen "HaseldorferMarsch" sowie "Stade - Altes Land".Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Anike Peters, Tel.0171-8780839 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell