Juristischer Befreiungsschlag im VW-Abgasskandal / Volkswagen AG wird erstmals wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung zum Schadenersatz verurteilt

Düsseldorf (ots) - Die Kanzlei Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte(Düsseldorf und Köln) teilt mit, dass das Landgericht Hildesheim mitUrteil vom 17.1.2017 zu Az. 3 O 139/16 die Volkswagen AG wegenBetruges und vorsätzlich sittenwidriger Schädigung verurteilt hatte,Schadenersatz durch Ankauf des vom Abgasskandal betroffenen Fahrzeugszu leisten.Die Entscheidung hat insbesondere deshalb eine gar nicht hochgenug einzuschätzende Bedeutung für die Aufarbeitung desAbgasskandals, weil erstmals das schädigende Unternehmen VolkswagenAG außerhalb von Gewährleistungsaspekten für seine schädigendenHandlungen erfolgreich zivilrechtlich in Anspruch genommen wurde, soRechtsanwalt Prof. Dr. Rogert. Frühere Klagen dieser Art von anderenAnwaltskanzleien waren hingegen erfolglos geblieben, gibtRechtsanwalt Ulbrich zu bedenken.Als Kanzlei der 1. Stunde im VW-Abgasskandal ist die KanzleiRogert & Ulbrich nunmehr nicht nur diejenige Kanzlei, die die meistenstattgebenden Urteile in Deutschland für sich verbuchen konnte unddie erste Kanzlei, die in Nordrhein Westfalen einverbraucherfreundliches Urteil im Abgasskandal erwirkt, sondernnunmehr die einzige Kanzlei in ganz Deutschland, die einerfolgreiches Klageverfahren gegen die Volkswagen AG als unmittelbareSchädigerin durchführte, so Ulbrich weiter.Das Urteil ist vor allem für diejenigen Betroffenen segensreich,die wegen einer Verjährung von Gewährleistungsrechten oder wegeneines Gewährleistungsausschlusses beim Kauf von Privatpersonenseitens Anwälten und Rechtschutzversicherern mangelndeErfolgsaussichten bescheinigt bekommen hatten, meint Rogert. "Wiedereinmal hat sich unsere Prognose bestätigt und sich die ablehnendeHaltung einiger Rechtsschutzversicherer als falsch erwiesen", freutsich der Anwalt.Es bleibe abzuwarten, ob der Vorwurf des Betruges, derzivilrechtlich durch das Gericht festgestellt wurde und auch bereitsseitens des Landgerichts Krefeld ins Feld geführt wurde, denErmittlungsbehörden Anlass gibt, die Ermittlungsverfahren gegen Prof.Dr. Winterkorn wieder aufzunehmen, gibt Rogert weiter zu bedenken. Essei schon abenteuerlich, wie die Aufarbeitung des Abgasskandals durchdas Verkehrsministerium, das Kraftfahrt-Bundesamt und dieStaatsanwaltschaft Braunschweig sowie Ministerpräsident Weilbetrieben werde, so Rogert weiter.Pressekontakt:Prof. Dr. Marco RogertRechtsanwalt/WirtschaftsjuristRogert & UlbrichRechtsanwälte in PartnerschaftKönigsallee 2 b40212 Düsseldorf+49 (0)211/310638-0 (Tel.)+49 (0)211/310638-10 (Fax)Original-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell