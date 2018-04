Juristin Felder wird neue Opel-Arbeitsdirektorin

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Die Juristin Anke Felder wird neue Arbeitsdirektorin beim kriselnden Autobauer Opel.



Der Aufsichtsrat ernannte die Managerin zur neuen Geschäftsführerin Personal und zur Arbeitsdirektorin, wie Opel am Dienstag in Rüsselsheim mitteilte. Felder tritt am 1. Mai die Nachfolge von Ulrich Schumacher an, der aus persönlichen Gründen zum 28. Februar aus dem Amt ausgeschieden war.

Felder ist den Angaben zufolge seit vielen Jahren in leitenden Positionen im Personalbereich für deutsche Technologie- und Maschinenbauunternehmen tätig, zuletzt bei der Düsseldorfer Gea Group.

Opel-Chef Michael Lohscheller erklärte, er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Felder. PSA -Personalchef Xavier Chéreau würdigte die Juristin als "international erfahrene HR-Führungspersönlichkeit".

Der französische Autokonzern PSA hatte den Sanierungsfall Opel im August 2017 übernommen und will das Arbeitsvolumen deutlich zurückfahren. Dazu wurde unter anderem Kurzarbeit eingeführt, älteren Mitarbeitern wurden Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen angeboten. Zuletzt legte Opel ein weiteres Abfindungsprogramm auf./mar/DP/jha