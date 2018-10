Juristen: Schadenersatzansprüche gegen VW-Konzern jetzt anmelden

Leipzig (ots) - Verbraucherschützer und Juristen raten allenKäufern von Pkw mit manipulierten VW-Diesel-Motoren, bis Ende diesesJahres ihre Schadenersatzansprüche gegen den Autobauer geltend zumachen. Betroffen sind Modelle der Marken VW, Audi, Skoda und Seat."Wenn man nichts tut, verjähren die Ansprüche", erklärt RechtsanwaltPhilipp Caba in der aktuellen Ausgabe des MDR-Magazins "Umschau".Seine Kanzlei war in dieser Sache mehrfach mit Einzelklagen gegen VWerfolgreich. Ab November gibt es neben der individuellen Einzelklageauch die Möglichkeit, sich einer Art Sammelklage, derMusterfeststellungsklage, anzuschließen.Die Musterfeststellungsklage reicht der VerbraucherzentraleBundesverband (VZBV) zusammen mit dem Automobilclub ADAC gegen denVW-Konzern ein. Betroffene Verbraucher, deren Fahrzeug mit demDieselmotor des Typs EA 189 ausgestattet sind, können sich kostenlosanschließen. Nach Auskunft des VZBV haben sich mehr als 34.000Interessierte bei ihrem Info-Newsletter zurVW-Musterfeststellungsklage angemeldet. Die Verbraucherzentralen inden Bundesländern beraten ebenfalls zum Thema. Ab Mitte Novemberkönnen sich Betroffene in ein Klageregister beim Bundesamt für Justizeintragen lassen.Die Musterfeststellungsklage hat nach Ansicht von Jan-EikeAndresen, Mitbegründer des Prozessdienstleisters myRight, nicht nurVorteile. Sein Unternehmen vertritt derzeit etwa 15.000 Geschädigtegegen VW vor Gericht. Er verweist auf den Faktor Zeit und schätztein, dass mit einer Entscheidung bei der Musterfeststellungsklagefrühestens in zwei Jahren zu rechnen sei. Zudem muss danach jederTeilnehmer der Musterfeststellungsklage noch die Höhe desSchadensersatzes in einer separaten Klage gegen VW klären. Beiindividuellen Klagen geht das schneller. Dabei trägt der Kunde aberdas volle Prozesskostenrisiko. Anwalt Philipp Caba empfiehlt deshalb:Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, um die Prozesskostenabzudecken, solle bis Ende des Jahres eine Einzelklage anstreben. Füralle anderen sei die Teilnahme an der Musterfeststellungsklageratsam.Details zur Musterfeststellungsklage sind im Onlineangebot desMDR-Magazins "Umschau" unter www.mdr.de/umschau nachzulesen.Die Meldung ist unter Angabe der Quelle sofort frei."Umschau", dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen www.mdr.de/umschau| www.facebook.com/mdrumschauPressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell