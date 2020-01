"Juri präsentiert: Maschas Samowargeschichten" (KiKA) am 26. Januar / Sondersendung zeigt die schönsten Momente aus drei Staffeln "Mascha und der Bär" (KiKA) (FOTO)

Erfurt (ots) - Wenn es draußen richtig kalt ist, kann man es sich ganz wunderbardrinnen mit seiner Lieblingsserie gemütlich machen. KiKA-Moderator Juri machtvor, wie es geht und lädt Zuschauer*innen ein, gemeinsam mit ihm die schönstenGeschichten der erfolgreichen Animationsserie "Mascha und der Bär" (KiKA) Revuepassieren zu lassen. Die Sondersendung "Juri präsentiert: MaschasSamowargeschichten" (KiKA) zeigt KiKA am 26. Januar um 13:25 Uhr im Anschluss andas Sonntagsmärchen.Bei russischem Gebäck und einem heißen Tee aus dem Samowar zieht sichKiKA-Moderator Juri in eine urige Blockhütte zurück, um sich noch einmal seineLieblingsfolgen von "Mascha und der Bär" (KiKA) anzusehen. Als er sich geraderussische Eierkuchen - sogenannte Blini - zubereitet, klopft es plötzlich ansein Fenster. Es sind die Nachbarskinder Louise und Nick, die selbst große Fansder Serie sind. Natürlich bittet Juri die beiden herein und testet in einemspontanen Quiz das "Mascha"-Wissen der Kinder.Zur Serie "Mascha und der Bär" (KiKA)Die russische Animationsserie "Mascha und der Bär" (KiKA) erzählt die Geschichteeines ungleichen Vater-Tochter-Duos. Während der alte Zirkusbär Mischa in seinerHütte im Wald einen ruhigen Lebensabend verbringen möchte, sprüht seine jungeNachbarin Mascha nur so vor Energie. Als liebevoller Ersatzpapa erträgt der Bärdas Temperament des lebhaften Mädchens mit stoischer Gelassenheit. Denn auchwenn mit Mascha das Chaos in sein Leben Einzug gehalten hat, gibt es für ihn amEnde des Tages nichts Schöneres als das Lächeln seines kleines Mädchens.KiKA zeigt "Mascha und der Bär" immer montags bis freitags ab 6:05 Uhr. In derKiKANiNCHEN-Strecke am Vormittag erzielt das Format einen Marktanteil von über38 Prozent in der Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen. Auch online ist dieVorschulserie überaus erfolgreich. Mit über 92.000 Videostarts auf kika.de,kikaninchen.de, im KiKA-Player sowie in der KiKANiNCHEN-App in den letzten dreiMonaten zählt "Mascha und der Bär" derzeit zu den am meisten abgerufenenKiKA-Formaten. Für die Redaktion zeichnen Sebastian Debertin und Silke Haverkampverantwortlich.Die Sondersendung "Juri präsentiert: Maschas Samowargeschichten" (KiKA) zeigtKiKA am 26. Januar um 13:25 Uhr im Anschluss an das Sonntagsmärchen. Die Sendungist nach Ausstrahlung auch auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Auf kika.dekönnen Zuschauer*innen ab dem 26. Januar ihr eigenes "Mascha"-Wissen unterBeweis stellen. Hier sind außerdem Bastelideen, ein "Mascha"-Spiel und dasOriginalrezept für Blini sowie für weitere russische Spezialitäten zu finden.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kika-presse.de. RegistrierteNutzer*innen finden die Sondersendung "Juri präsentiert: MaschasSamowargeschichten" (KiKA) zur Ansicht im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4500878OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell