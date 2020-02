Jupiter Management: Tacheles!

Der Kurs der Aktie Jupiter Management steht am 02.02.2020, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 385.63 GBP. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jupiter Management auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Jupiter Management damit 125,56 Prozent unter dem Durchschnitt (151,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 194,56 Prozent. Jupiter Management liegt aktuell 169,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Jupiter Management investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,53 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Jupiter Management wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 5 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Jupiter Management-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 1 Hold, 3 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Jupiter Management liegt im Mittel wiederum bei 371 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 385,6 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -3,79 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Jupiter Management insgesamt die Einschätzung "Hold".