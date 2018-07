Jupiter Emerging & Frontier Income: Was steht jetzt noch aus?

Für die Aktie Jupiter Emerging & Frontier Income wurde im Schlusshandel am 25.07.2018 ein Kurs von 1,03 GBP geführt.Die Aussichten für Jupiter Emerging & Frontier Income haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jupiter Emerging & Frontier Income-Aktie hat einen Wert von 33,4. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,57). Auch hier ist Jupiter Emerging & Frontier Income weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Jupiter Emerging & Frontier Income.

