München (ots) - Die Leser und Internetnutzer von Cinema und TVSpielfilm haben die Gewinner des Jupiter Award 2018 gewählt. Mit demPublikumsfilmpreis werden jedes Jahr die besten Filme, Serien undStars aus Kino und TV ausgezeichnet.In der Kategorie "Bester Film National" gewinnt die Komödie "FackJu Göhte 3" von der Produzentin Lena Schömann und Regisseur BoraDagtekin. TV Spielfilm-Chefredakteur Lutz Carstens über dieEntscheidung des Publikums: "Im letzten Teil der erfolgreichstendeutschen Spielfilmtrilogie steigert sich die Handlung um Pauker undEx-Knacki Müller und seiner schwer erziehbaren Rasselbande zum großenShowdown: Abi-Abschluss mit Notenschnitt 4,0. Das Publikum warbegeistert, 'Fack Ju Göhte' hat insgesamt über 21 MillionenKinotickets verkauft."Zum "Besten TV-Film" wählten die Zuschauer "Honigfrauen: Urlaub imParadies". "Hier treffen leicht und unbeschwert zwei ungleicheSchwestern, Romantik und Komödie auf Agenten, Ostalgie und Drama: DerZDF-Mehrteiler 'Honigfrauen' ist ein gelungener Genremix und ein sehrunterhaltsamer Trip durch die späte DDR-Geschichte", so Lutz Carstensüber die Auszeichnung. Den Preis nehmen Produzentin Natalie Scharfund Regisseur Ben Verbong entgegen.Einen weiteren Jupiter Award vergeben die Zuschauer für "Dunkirk",den Kriegsfilm von Regisseur Christopher Nolan. Der Film über dieMassenevakuierung britischer Soldaten während des Zweiten Weltkriegserhält die begehrte Trophäe in der Kategorie "Bester FilmInternational".Seit bald 40 Jahren veranstalten Cinema und TV Spielfilm denJupiter Award, Deutschlands größten Publikumsfilmpreis. In diesemJahr gaben Film- und Serienfans 430.000 Stimmen für ihre Lieblinge inKino und TV ab. Seit jeher zeichnet sich der Jupiter Award durchseine intime, fast familiäre Atmosphäre aus. Die Preisverleihungfindet am 18. April im Rahmen eines exklusiven Dinners im Grand Hyattin Berlin statt. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehörenunter anderem Karoline Herfurth, Matthias Schweighöfer, Jella Haase,Florian David Fitz, Wotan Wilke Möhring, Devid Striesow, SimonVerhoeven, Reese Witherspoon, Denzel Washington, Christoph Waltz undSandra Bullock.