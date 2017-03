Jupiter Award für Bastian Pastewka, Sonja Gerhardt, Club der roten Bänder und Die Simpsons

München (ots) - Bastian Pastewka und Sonja Gerhardt werden mit demJupiter Award 2017 ausgezeichnet. Der Schauspieler und dieSchauspielerin erhalten die beliebte Trophäe in der Kategorie besteTV-Darsteller national. Als beste TV-Serie national küren die Leserund Nutzer von Cinema und TV Spielfilm die Vox-Produktion Club derroten Bänder, als beste TV-Serie international werden Die Simpsonsgeehrt.Bastian Pastewka erhält den Preis für seine Rolle in "Morgen hör'ich auf". Darin spielt der 44-Jährige einen Familienvater, der ausfinanziellen Nöten zum Geldfälscher wird. TV Spielfilm-ChefredakteurLutz Carstens über die Wahl des Publikums: "Ein Normalbürger undUnderdog wird Schritt für Schritt zum Gangster: So haben wir BastianPastewka noch nicht gesehen - große Klasse."Sonja Gerhardt, bekannt aus "Sommer", "Türkisch für Anfänger" und"Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder", wird für ihreDarstellung in "Ku'damm 56" ausgezeichnet. Der Drei-Teiler beschreibtanhand einer Familiengeschichte den Aufbruch der Jugend in den1950er-Jahren. Gerhardt, Jahrgang 1989, spielt eine von dreiSchwestern, die ihren Platz in der Gesellschaft sucht - in einer Zeitzwischen Kriegsende und Wirtschaftswunder. Lutz Carstens: "2016 warihr Jahr: Hinreißend, wandlungsfähig und überzeugend glänzte SonjaGerhardt nicht nur in 'Ku'damm 56', sondern in denunterschiedlichsten Rollen."Ebenfalls zu Recht, so Carstens, wird die Serie Club der rotenBänder in der Kategorie beste TV-Serie national gewürdigt. DieVox-Produktion berührt und begeistert Millionen Fernseh-Zuschauergleichermaßen. Das Urteil des TV-Spielfilm-Chefredakteurs: "Der 'Clubder roten Bänder' hat die Krankenhausserie neu erfunden. Auch mit derzweiten Staffel haben Team und Autoren Anspruch und Klasse haltenkönnen."Die beliebteste internationale TV-Serie sind Die Simpsons. 26Jahre nach der deutschen Erstausstrahlung mit Homer, Marge, Bart,Lisa und Maggie und 28 Staffeln mit 641 Episoden später wird dieerfolgreiche Comic-Serie mit dem Jupiter Award geehrt.Der Publikumsfilmpreis wird in diesem Jahr bereits zum 38. Malverliehen. Die bekannten und reichweitenstarken Medienmarken Cinemaund TV Spielfilm riefen im Vorfeld ihre Leser und User auf, über ihreFavoriten in elf Kategorien abzustimmen. Zu den Preisträgern dervergangenen Jahre gehören unter anderem Karoline Herfurth, ElyasM´Barek, Matthias Schweighöfer, Jella Haase, Florian David Fitz,Wotan Wilke Möhring, Devid Striesow, Moritz Bleibtreu, ReeseWitherspoon, Benedict Cumberbatch, Christoph Waltz und SandraBullock.Der Jupiter Award 2017 wird am Mittwoch, den 29. März 2017, imMOSKAU in Berlin verliehen. Exklusive Partner sind in diesem JahrMiles & More, Musterring International, Wertheim Village, IngolstadtVillage und der Free-TV Sender Zee.One (Asia TV GmbH).Pressekontakt:Alice SchwetzHubert Burda MediaCorporate Communications089 9250 3067alice.schwetz@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell