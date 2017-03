Jupiter Award 2017

München (ots) - Cinema und TV Spielfilm verleihen am Mittwoch, 29.März 2017, den Jupiter Award im MOSKAU in Berlin. DerPublikumsfilmpreis wird bereits zum 38. Mal vergeben. Die Nutzer undLeser der Medienmarken hatten im Vorfeld über ihre favorisiertenFilme, Serien und Darsteller in elf Kategorien abgestimmt - Gewinnersind unter anderem der Kino-Film "Willkommen bei den Hartmanns", dieSerie "Club der roten Bänder", Bastian Pastewka und Sonja Gerhardt.Mit dem Ehren-Jupiter, den die Cinema- und TV Spielfilm-Redaktionenvergeben, wird Senta Berger ausgezeichnet. Die Preisträger werdenihre Trophäen im Rahmen einer exklusiven Gala mit rund 200 geladenenGästen entgegennehmen, Moderator ist Steven Gätjen.Exklusive Partner des Jupiter Award sind in diesem Jahr Miles &More, Musterring International, Wertheim Village, Ingolstadt Villageund der Free-TV Sender Zee.One (Asia TV GmbH).Weitere Informationen zum Jupiter Award finden Sie unterwww.jupiter-award.de.Alle Jupiter-Preisträger im Überblick:Ehren-Jupiter (Jurypreis der Redaktionen): Senta Berger BesteDarstellerin national: Mina Tander ("Seitenwechsel") BesterDarsteller national: Jannis Niewöhner ("Smaragdgrün") BesteTV-Darstellerin: Sonja Gerhardt ("Ku'damm 56") Bester TV-Darsteller:Bastian Pastewka ("Morgen hör' ich auf") Bester Film national:"Willkommen bei den Hartmanns" (Simon Verhoeven) Bester TV-Spielfilmnational: "Winnetou" (Christian Becker, Philipp Stölzl) BesteTV-Serie national: "Club der roten Bänder" (Frauke Neeb, Cast) BesterFilm international: "Independence Day 2" (Roland Emmerich) BesteDarstellerin international: Mila Kunis ("Bad Moms") Bester Darstellerinternational: Denzel Washington ("Die glorreichen Sieben") BesteTV-Serie international: "Die Simpsons" (Al Jean)Pressekontakt:Alice SchwetzHubert Burda MediaCorporate Communications089 9250 3067Alice.Schwetz@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell