Junshi-Aktie: Herber Rückschlag!

Die FDA hat einen Complete Response Letter (CRL) für den Antrag von Junshi Biosciences Co Ltd. und Coherus BioSciences Inc. (NASDAQ:CHRS) auf Toripalimab für das fortgeschrittene rezidivierende oder metastasierende Nasopharynxkarzinom (NPC) ausgestellt. Seltener Tumor des Kopfes und des Halses NPC ist ein seltener Tumor des Kopfes und des Halses, der seinen Ursprung im Nasopharynx hat, der sich hinter der Nase… Hier weiterlesen