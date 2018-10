Juniper Networks ernennt ersten Ambassador aus Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Juniper Networks":

Köln (ots) - Zweitgrößter Netzwerkausrüster der Welt erweitert dasAmbassador-Netzwerk um Christian Scholz von der Telonic GmbH2012 legte Juniper Networks mit dem Ambassador-Programm eineInstitution innerhalb der Netzwerk-Community auf. Das mit zunächstsieben Mitgliedern gestartete Gremium ist mittlerweile 25 Personenstark, erstmals wurde in diesem Jahr zudem ein deutsches Mitgliedbestellt. Christian Scholz ist Senior Consultant Network & Securitybei dem Kölner Systemhaus Telonic, das zu den stärkstenJuniper-Partnern in Europa zählt. Der Fachinformatiker wurde bereitsvorher von Juniper mehrfach geehrt - unter anderem als JuniperNetworks Ingenious Champion und Certified Expert. "Als Systemhausfreut uns diese Ehre enorm, denn im Gegensatz zu vielen anderenPartnerprogrammen ist das Juniper Ambassador Programm derNetzwerk-Elite der Welt vorbehalten", sagt Andreas Schlechter,Geschäftsführer der Telonic.Aktive Juniper-CommunityDer Großteil der Ambassadors arbeitet für Internet-Giganten wieFacebook, Twitter oder Verizon. "Und mittendrin ist nun Christian vonTelonic - das ist ungefähr wie der Gewinn einer Weltmeisterschaft!",freut sich Christian Scholz. Eintritt in das Gremium erhält man zudemnur nach einer Nominierung durch bereits bestehende Mitglieder.Scholz gehört damit nachweislich zu den aktivsten, kompetentesten undwissensreichsten Juniper-Anwendern weltweit.Ehre und VerpflichtungNeben der Ehre ist das Amt auch Verpflichtung: RegelmäßigePublikationen oder Konferenzauftritte gehören dazu. Regelmäßig wirddazu das Juniper Ambassadors' Cookbook veröffentlicht, in demunterschiedliche Szenarien für Netzwerke und ihre Lösung beschriebenwerden. Für Christian Scholz gehört zur neuen Aufgabe als Ambassadordaher auch der Besuch der NXTWORK in Las Vegas. Die Hausmesse und-kongress von Juniper gilt als Zukunftsschmiede für Netzwerke. Aktivbezieht Juniper Networks die Ambassadors zudem in Beta-Tests und diezukünftigen Produktentwicklungen ein - für Telonic-Chef AndreasSchlechter entscheidend: "Wir als Systemhaus sind mit dieserbesonderen Partnerschaft einen Schritt weiter vorne als andere. Daszeichnet uns nicht selten aus und zahlt in die Gesamtexpertise fürNetzwerke und sichere Architektur ein!"Die Telonic GmbH ist Deutschlands führendes Systemhaus fürNetzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen inFamilienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - vonVerwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zuKonzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus aufNetzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreicheBest Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator fürführende Soft-und Hardwarehersteller. Neben derherstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte undsorgt auch für die laufende Betreuung und anfallendeSchulungsmaßnahmen. Mehr als 120 Mitarbeiter stehen dazu bundesweitden Kunden zur Verfügung.Weitere Informationen:Telonic GmbH, Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln, Tel.: +49 2203 96480, E-Mail: presse@telonic.de, Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell