Juniper Networks: Kommt jetzt der Schock?

Der Juniper Networks-Kurs wird am 16.05.2019, 13:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 25,71 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Unser Analystenteam hat Juniper Networks auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Juniper Networks aktuell 2,88. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung". Juniper Networks bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Juniper Networks-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 5 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Juniper Networks vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (26,63 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 25,71 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Juniper Networks eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,44 ist die Aktie von Juniper Networks auf Basis der heutigen Notierungen 80 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (72,09) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".