Juniper Networks Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Kurs der Aktie Juniper Networks steht am 20.05.2022, 17:53 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 28.34 USD. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Juniper Networks auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Juniper Networks-RSI ist mit einer Ausprägung von 68,62 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 67,07, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Juniper Networks im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Juniper Networks. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (6 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Juniper Networks-Aktie beträgt dieser aktuell 32,02 USD. Der letzte Schlusskurs (28,8 USD) liegt damit deutlich darunter (-10,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Juniper Networks somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (33,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,24 Prozent), somit erhält die Juniper Networks-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Juniper Networks auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.