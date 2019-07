Juni 2019: 0,9 % mehr Erwerbstätige als im Vorjahresmonat / Beschäftigungszuwachs um rund 400 000 Personen gegenüber Juni 2018

Wiesbaden (ots) - Im Juni 2019 waren nach vorläufigen Berechnungendes Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 45,1 Millionen Personenmit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber Juni 2018 nahm dieZahl der Erwerbstätigen um 0,9 % zu (+394 000 Personen). DieVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im Dezember2018 noch 1,2 %, im Januar 2019 dann 1,1 % und im April 1,0 %betragen. Damit schwächte sich die Dynamik desBeschäftigungszuwachses im Laufe des Jahres 2019 etwas ab.Zuwachs bleibt unterhalb des Fünf-Jahres-DurchschnittsIm Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juni2019 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung leichtum 1 000 Personen. Dies ist ein weit geringerer Zuwachs gegenüber demVormonat als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre im Monat Juni(+44 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischerAusschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahmdie Erwerbstätigenzahl im Juni 2019 gegenüber Mai 2019 um 7 000 zu.Erwerbslosenzahl im Vorjahresvergleich weiterhin rückläufigNach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im Juni 1,34Millionen Personen erwerbslos. Das waren 147 000 Personen weniger alsim Vorjahresmonat. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüssebetrug die Erwerbslosenzahl ebenfalls 1,34 Millionen Personen. Diesist ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat um 18 500 Personen. Diebereinigte Erwerbslosenquote im Juni 2019 lag unverändert bei 3,1 %.Neuberechnung der Zeitreihen zur Erwerbstätigkeit im Rahmen derGeneralrevision 2019 der Volkswirtschaftlichen GesamtrechnungenMit der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse für den MonatJuni 2019 legt das Statistische Bundesamt im Rahmen derGeneralrevision 2019 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR)neuberechnete Zeitreihen ab 1991 zur Erwerbstätigkeit in Deutschlandvor. Im Rahmen dieser Revision wurden - wie bei einerGeneralrevision der VGR üblich - die bisherigen Ergebnisse ab 1991überprüft und, soweit erforderlich, überarbeitet, sowie neueInformationen in die Berechnungen eingearbeitet.Im Ergebnis führte die Generalrevision 2019 der VGR bei derErwerbstätigenzeitreihe zu einer leichten Niveauanhebung. Über dengesamten Revisionszeitraum ab 1991 wurde die Zahl der Erwerbstätigenin Deutschland durchschnittlich um rund 31 000 Personen (+0,1 %) nachoben revidiert. Die bisher geltenden Aussagen über denkonjunkturellen Verlauf der Erwerbstätigkeit in Deutschland wurdendabei bestätigt.Ausführliche Ergebnisse der Generalrevision 2019 der VGR bei derErwerbstätigkeit sowie der Arbeitszeit- und Arbeitsvolumenrechnungdes Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) werden mitder Pressemitteilung zum 2. Quartal 2019 am 20. August 2019veröffentlicht.Weitere methodische HinweiseTief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zuErwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter denTabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale)beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zuErwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung könnenunter der Tabellennummern 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate)abgerufen werden.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und ausder Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sindauf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beidenStatistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen derErgebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung undErwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistikunter www.destatis.de --> Alle Themen --> Weiterführende Themen -->Methoden --> Qualität --> Qualitätsberichte --> Arbeit -->Arbeitsmarkt.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzeptder Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Dieausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit derregistrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von derBundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuchveröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werdenim Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse derArbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:für den Bereich der Erwerbstätigenrechnung:Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,für den Bereich der Arbeitskräfteerhebung:Telefon: +49 (0) 611 / 75 21 24,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell