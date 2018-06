Bremen (ots) -Zum ersten Mal veranstaltet der Rat für Formgebung ("German DesignCouncil") den Award, der neue funktionale und nachhaltige Lösungender Unternehmen für ihre Innovationskraft honoriert. Das vomDeutschen Bundestag ins Leben gerufene und von der deutschenIndustrie gestiftete international führende Kompetenzzentrum fürDesign zeichnet seit über 50 Jahren Design-, Marken- undInnovationsleistungen deutscher Unternehmen aus.In der Kategorie "Food & Beverages" konnte ffeel®, daskohlensäurehaltige Kaffeegetränk, das die Trends Cold Brew undSuperfruits kombiniert, Gold erzielen. Zusätzlich konnte sich ffeelals Sieger in der übergeordneten Kategorie "Design Thinking" gegeneine hochkarätige Konkurrenz durchsetzen. Damit nicht genug: Eineweitere Produktinnovation des Innovation-Teams, der einzigartigeCoffee-Shot wkup, ist Gewinner in der Kategorie "Food & Beverages"."Nur wenn Menschen den Freiraum und die Möglichkeiten erhalten, sichabseits des Tagesgeschäfts Gedanken zu Innovationen zu machen, kannschnell und erfolgreich Neues entstehen", so René Korte, LeitungCorporate Innovation Management bei Melitta.Das Innovation-Team von Melitta freut sich darauf, die Awards beider feierlichen Preisverleihung im Deutschen Technikmuseumentgegenzunehmen.ffeel®Das belebend wirkende Lifestyle-Getränk ffeel punktet durch diebesondere Kombination aus trendigem Cold-Brew-Coffee, mit 100 %natürlichem Koffein, und den erfrischend fruchtigen Aromen vonSuperfruits. Mit dem bewussten Verzicht auf den Zusatz von tierischenProdukten und industriellem Zucker sowie Süßungsmitteln und dem hohenFruchtsaftgehalt spiegelt das Erfrischungsgetränk das aktuelleLebensgefühl der jungen urbanen Zielgruppe wider.wkupDer innovative Coffee-Shot wkup, mit hochkonzentriertem undnatürlichem Koffein aus der Kaffeebohne, ist ein kleines Powerpaket.Durch das spezielle Extraktionsverfahren liefert es 150 mg Koffeinauf 100 ml - damit ist es fast fünfmal so stark wie ein Energydrink.An Schlaf ist mit wkup garantiert nicht zu denken!German Innovation Award 2018Kompetenz erzeugt Wirkung: Der German Innovation Award ist auf derSuche nach innovativen Produkten, Prozessen, Details undDienstleistungen, die die Zukunft gestalten und verbessern können.Diese sollen nachhaltig auf dem breiten Markt Aufmerksamkeit erregen.Ausschließlich Unternehmen, die durch die Expertengremien und Scoutsdes Rats nominiert wurden, können an dem Wettbewerb teilnehmen.Dieses Verfahren sorgt für die Unabhängigkeit und Exzellenz desAwards.Der German Innovation Award 2018 wird in zwei Wettbewerbsklassenvergeben: "Excellence in Business to Consumer" sowie "Excellence inBusiness to Business". Zusätzlich werden in einer übergeordnetenKategorie "Design Thinking" Projekte ausgezeichnet, die sich aufihrem Weg zur Innovation agiler Innovationsmethoden wie DesignThinking, Scrum, Lean Start-Up oder Sprint bedient haben.Die interdisziplinäre Experten-Jury stammt aus Industrie,Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft. Neben Kriterien wieu.a. Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Qualität werdenAnwendernutzen und Zukunftsfähigkeit der Innovationen bewertet. Dabeistets im Fokus: der Mehrwert der einzelnen Nutzer.Mehr Informationen zu ffeel und wkup unter www.ffeel.de sowiewww.wkup.coffee.Die Unternehmensgruppe Melitta.Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zähltnicht nur in Deutschland zu den namhaften unabhängigenFamilienunternehmen. Die wesentlichen Aufgaben liegen in derEntwicklung, der Herstellung und im Vertrieb von Markenprodukten fürden Kaffeegenuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung vonLebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. MehrInformationen unter www.melitta-group.comPressekontakt:Melitta Group Management GmbH & Co. KGTanja WucherpfennigMarienstraße 8832425 MindenTel.: 0571 / 4046-281E-Mail: tanja.wucherpfennig@melitta.deScholz & Friends Hamburg GmbHMichael E. DeutschbeinFriedensallee 1122765 HamburgTel.: 040 / 37681-201E-Mail: michael.deutschbein@s-f.comOriginal-Content von: Melitta Europa GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell