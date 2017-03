Jungheinrich: Das wird die Dividendenjäger freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Lieber Leser,

das letzte Jahr lief sehr gut für den Gabelstaplerhersteller. Jungheinrich konnte alle selbst gesteckten Ziele erfüllen: Der Umsatz stieg um 12% auf insgesamt 3,09 Milliarden Euro, der Gewinn legte ebenfalls um 12% auf 154 Millionen Euro zu. Jungheinrich konnte außerdem neue individuelle Bestmarken in den Bereichen Auftragseingänge und produzierte Einheiten aufstellen. Als Wachstumstreiber entpuppte sich das Neugeschäft inklusive der Logistiksysteme. Die Anleger werden für ihre Treue belohnt und erhalten eine um 10% höhere Dividende, die in absoluten Zahlen 42 Cent je Stammaktie und 44 Cent pro Vorzugsaktie entspricht.

Ein Ende ist nicht in Sicht

Doch nicht nur das letzte Geschäftsjahr lief überaus erfolgreich, auch der Ausblick auf die Zukunft dürfte die Börsianer freuen. Jungheinrich plant für 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,3 bis 3,4 Milliarden Euro und weitere Gewinnsteigerungen. Vom weiteren Wachstum sollen die Aktionäre mit einer stetig steigenden Dividende profitieren.

Mit dem Geschäftsbericht für 2016 wurde auch verkündet, dass sich die ersten beiden Monate ebenso positiv fortgesetzt haben. Allein die Auftragseingänge legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17% zu. Die Zielerfüllung scheint also realistisch zu sein.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Elsa Heß.