Jungheinrich will Prognose für 2020 vorzeitig erreichen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich will seinen Umsatz im laufenden Geschäftsjahr weiter steigern und somit das ursprünglich für 2020 anvisierte Ziel von vier Milliarden Euro vorzeitig erreichen.



Demnach sollen die Erlöse 2019 in einer Spanne zwischen 3,85 und 4,05 Milliarden Euro liegen, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dies stimmt in etwa mit den Erwartungen der Analysten überein.

Vorstandschef Hans-Georg Frey bleibt trotz einer schwierigen weltweiten Marktlage für Gabelstapler "verhalten optimistisch" für 2019. Die ersten beiden Monate hätten sich bereits positiv entwickelt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im Gesamtjahr zwischen 275 und 295 Millionen Euro liegen.

Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. In Europa, wo Jungheinrich mit 87 Prozent den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftete, trugen vor allem die Geschäfte in Deutschland, Italien, Polen, Österreich und Tschechien zum Wachstum bei. Das Ebit zog um sechs Prozent auf 275 Millionen Euro an. Unter dem Strich ging das Ergebnis jedoch um gut drei Prozent auf 176 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen will trotzdem eine stabile Dividende von 0,48 Euro je Stammaktie und 0,50 Euro je Vorzugsaktie an die Aktionäre auszahlen. Nach anfänglichen Kursverlusten legte der Aktienkurs zuletzt leicht zu./elm/tav/jha/