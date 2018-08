Jungheinrich weiter auf klarem Wachstumskurs

Hamburg (ots) -- 1. Halbjahr: Auftragseingang Wert +11 Prozent und Umsatz +9Prozent- Auftragsbestand: +30 Prozent zu Ende 2017- Erwartung 2018: Auftragseingang und Umsatz am oberen Ende derPrognoseDer Jungheinrich-Konzern blickt auf ein starkes 1. Halbjahr 2018.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde erneut ein deutlichesWachstum erzielt. Der Vorstand hat angesichts dieser Entwicklung diePrognose für das laufende Geschäftsjahr hinsichtlich Auftragseingangund Umsatz am oberen Rand der Prognose für 2018 konkretisiert.Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG:"Zum Ende des 1. Halbjahres 2018 ziehen wir eine positive Bilanz:Trotz der Herausforderungen wie stark gestiegener Personalkosten undRohstoffpreise sowie Kosten für die Branchenleitmesse CeMAT haben wirerneut Höchstwerte bei Umsatz, Auftragseingang sowie EBIT erreicht.Zudem wurden Ausgaben für Forschung und Entwicklung spürbargesteigert. Wesentlicher Treiber des Wachstums sind das Neugeschäftund der Kundendienst. Mit einer Auftragsreichweite von fünf Monatenblicken wir positiv auf die zweite Jahreshälfte.Wir konkretisieren unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2018:Auftragseingang und Umsatz sollten am oberen Ende der Prognoseliegen, für das EBIT gilt weiterhin die Spanne von 270 Mio. EUR bis280 Mio. EUR. Jungheinrich ist damit klar auf Kurs bezüglich seinerstrategischen Wachstumsziele."Entwicklung Januar - Juni 2018Das Weltmarktvolumen für Flurförderzeuge stieg im 1. Halbjahr 2018im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent. Das entsprichtknapp 107 Tsd. Fahrzeugen. Die Wachstumsdynamik hat im 2. Quartal2018 wieder spürbar zugenommen, insbesondere bei lagertechnischenGeräten. Treibende Kraft für das höhere Marktvolumen war dieNachfrage im asiatischen Markt mit Schwerpunkt China. In Westeuropaerhöhte sich das Marktvolumen um 12 Prozent. In Osteuropa stieg dieNachfrage dank Polen um 24 Prozent. Das starke Wachstum inNordamerika resultierte zu 60 Prozent aus gegenüber demVorjahreszeitraum deutlich höheren Bestellungen fürverbrennungsmotorische Gegengewichtsstapler.Das globale Wachstum im Produktsegment Lagertechnik betrug 18Prozent beziehungsweise 54 Tsd. Flurförderzeuge. Davon entfielenjeweils mehr als 40 Prozent auf Asien und Europa. Das um 11 Prozenthöhere Weltmarktvolumen für elektromotorische Gegengewichtsstaplerwurde vor allem von höheren Bestellungen in Asien getragen. Derweltweite Anstieg der Nachfrage nach Staplern mitverbrennungsmotorischem Antrieb um 15 Prozent war ebenfalls zu fastder Hälfte auf die merklich gestiegenen Bestellungen in dieser Regionzurückzuführen. In allen drei Produktsegmenten war innerhalb Asiensdie Nachfrage im chinesischen Markt ausschlaggebend für die hohenWachstumsraten.Der stückzahlbezogene Auftragseingang im Neugeschäft, der dieBestellungen für Neufahrzeuge einschließlich der für Mietgeräteenthält, lag mit 67,4 Tsd. Fahrzeugen im 1. Halbjahr 2018 um 6Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraumes (63,3 Tsd. Fahrzeuge).Der wertmäßige Auftragseingang, der alle Geschäftsfelder -Neugeschäft, Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst - umfasst,lag im Berichtszeitraum mit 1.946 Mio. EUR um 11 Prozent über demVorjahreswert von 1.750 Mio. EUR. Der Auftragsbestand desNeugeschäftes erreichte zum 30. Juni 2018 897 Mio. EUR und war somitum 189 Mio. EUR beziehungsweise 27 Prozent höher als derVorjahreswert (708 Mio. EUR). In den ersten sechs Monaten deslaufenden Geschäftsjahres wurden 58,9 Tsd. Fahrzeuge produziert. Daswaren 2 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2017 (57,6 Tsd. Fahrzeuge).Der Konzernumsatz erreichte im 1. Halbjahr 2018 mit 1.784 Mio. EUReinen um 9 Prozent höheren Wert als im Vorjahreszeitraum (1.634 Mio.EUR). Neben spürbar gestiegenen Personalkosten und über denErwartungen liegenden Rohstoffpreisen wurde das Ergebnis vorFinanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) durch Kosten für dieBranchenleitmesse CeMAT sowie Lieferengpässe mit Preiserhöhungen beieinzelnen Lieferanten belastet. Im EBIT verkraftet sind erneuterhöhte Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Dennoch konnte im1. Halbjahr 2018 eine EBIT-Steigerung um 3 Prozent auf 127 Mio. EUR(Vorjahr: 124 Mio. EUR) erzielt werden. Das Ergebnis vor Steuern(EBT) erreichte nach sechs Monaten 115 Mio. EUR (Vorjahr: 117 Mio.EUR).Kennzahlen auf einen BlickQ2 18 Q2 17 Veränd. H1 18 H1 17 Veränd.in% in%Auftragseingang 1.024 881 16,2 1.946 1.750 11,2(Mio. EUR)Auftragseingang (Stück) 34.900 32.300 8,0 67.400 63.300 6,5Produktion (Stück) 28.900 28.500 1,4 58.900 57.600 2,3Umsatz (Mio. EUR) 912 843 8,2 1.784 1.634 9,2EBIT (Mio. EUR) 69,2 67,3 2,8 127,1 123,7 2,7EBIT-ROS (Prozent) 7,6 8,0 --- 7,1 7,6 ---EBT (Mio. EUR) 64,1 63,8 0,5 115,3 116,6 -1,1EBT-ROS (Prozent) 7,0 7,6 --- 6,5 7,1 ---Ergebnis nach Steuern 45,0 45,9 -2,0 82,4 83,9 -1,8(Mio. EUR)F&E Ausgaben (Mio. EUR) k.A. k.A. --- 41 36 13,9Investitionen1) k.A. k.A. --- 41 28 46,4(Mio. EUR)Anzahl Mitarbeiter 17.293 15.487 11,7(FTE2), 30.06.)1) Sachanlangen und immaterielle Vermögenswerte ohne aktiviertenEntwicklungsausgaben2) FTE = Full Time Equivalents (Vollzeitäquivalente)Weiterführende Informationen und Details zur Marktentwicklung und zumGeschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2018 entnehmen Sie bitte dembeigefügten Zwischenbericht.Über Jungheinrich:Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Über Jungheinrich:Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mitStammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenenDirektvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durchPartnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehrals 17.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.