Jungheinrich weiter auf Kurs

Hamburg (ots) -- 1. Quartal 2018: Umsatz +10%, Auftragseingang Stück +5% & Wert+6%- Auftragsbestand per Ende März: +13% gegenüber Ende 2017- Auftragsreichweite fünf Monate- Prognose 2018 bestätigtIm ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 hat Jungheinrich seinenWachstumskurs fortgesetzt. Umsatz, Auftragseingang sowie Produktionwurden gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut gesteigert.Dr. Volker Hues, Vorstand Finanzen der Jungheinrich AG: "Wir sindauf Kurs hinsichtlich unserer Ziele 2018. Saisonal bedingt liegt dieEBIT-Marge leicht unter dem Vorjahr. Es zeigt sich eineNormalisierung des Wachstums nach den außergewöhnlichen Zuwachsratender vergangenen vier Jahre. Der gegenwärtige Auftragsbestand ist einegute Grundlage für den weiteren Geschäftsverlauf. Wir blicken daheroptimistisch auf das Geschäftsjahr 2018."Auf einen BlickJungheinrich-Konzern Q1 Q1 Jahr2018 2017 Veränder. % 2017Auftragseingang Mio. EUR 922 869 6,1 3.560Stück 32.500 31.000 4,8 123.500Umsatzerlöse Mio. EUR 872 791 10,2 3.435Auftragsbestand Mio. EUR 783 679 15,3 69231.03./31.12.Produktion Stück 30.000 29.100 3,1 120.100FlurförderzeugeErgebnis vor Mio. EUR 57,9 56,4 2,7 259Finanzergebnis undErtragsteuern (EBIT)EBIT-Rendite % 6,6 7,1 - 7,5(EBIT-ROS)Ergebnis vor Mio.EUR 51,2 52,8 -3,0 243Steuern (EBT)EBT-Rendite % 5,9 6,7 - 7,1(EBT-ROS)Ergebnis nach Mio. EUR 37,4 38,0 -1,6 182SteuernErgebnis je EUR 0,38 0,38 0,0 1,80VorzugsaktieMitarbeiter FTE(1) 16.904 15.198 11,2 16.24831.03./31.12.(1) FTE = Full Time Equivalents (Vollzeitäquivalente)Weiterführende Informationen und Details zur Marktentwicklung undzum Geschäftsverlauf in den ersten drei Monaten 2018 entnehmen Siebitte der beigefügten Quartalsmitteilung (gemäß § 51a BörsO derFrankfurter Wertpapierbörse).Über JungheinrichJungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mitStammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenenDirektvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durchPartnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehrals 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.Presse-Rückfragen bitte an:Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation040 6948-3976 / 0151 54255852martin.wielgus@jungheinrich.dewww.jungheinrich.com