Jungheinrich steigert Umsatz und Auftragseingang im 1. Halbjahr 2019 - strategische Investition in Lithium-Ionen-Batterieproduktion (FOTO)

Hamburg (ots) -- 1. Halbjahr: Auftragseingang Wert +6 Prozent & Umsatz +10Prozent- EBIT auf Vorjahresniveau, EBT und Ergebnis nach Steuern weitergesteigert- Auftragsbestand: +12 Prozent ggü. Ende 2018- Geschäftsjahr 2019: Prognose für Umsatz bestätigt, fürAuftragseingang und EBIT angepasst- massiver Ausbau Lithium-Ionen-BatterieproduktionDer Jungheinrich-Konzern blickt auf ein ordentliches 1. Halbjahr2019. Trotz eines zunehmend herausfordernden Marktumfeldes sindUmsatz und Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneutgewachsen. Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war dasNeugeschäft mit zweistelligen Wachstumsraten. Während sich das EBITin der Halbjahresbetrachtung auf dem Vorjahresniveau bewegt, konntenEBT und Ergebnis nach Steuern wiederum gesteigert werden.Allerdings hat sich im zweiten Quartal des Jahres 2019 dieMarktdynamik gegenüber dem ersten Quartal weiter abgeschwächt.Ursächlich hierfür sind die sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichenRahmenbedingungen und der damit verbundene aktuelle Marktrückgang fürFlurförderzeuge. Der Vorstand hat angesichts dieser Entwicklung diePrognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst: DerAuftragseingang soll nun zwischen 3,80 - 4,05 Mrd. EUR (bisher: 4,05- 4,20 Mrd. EUR) liegen. Der Konzernumsatz dürfte sich nach wie vorinnerhalb der bisher prognostizierten Bandbreite von 3,85 - 4,05 Mrd.EUR bewegen. Das EBIT sollte 2019 nach aktueller Einschätzungzwischen 240 - 260 Mio. EUR liegen (bisher: 275 - 295 Mio. EUR).Unverändert legt Jungheinrich einen besonderen Fokus aufstrategisch wichtige Tätigkeitsgebiete und investiert beispielsweisein die zukunftsweisende Batterietechnologie Lithium-Ionen. Dazu hatJungheinrich Anfang 2019 als erster Intralogistikanbieter gemeinsammit der Triathlon Holding GmbH ein Kompetenzzentrum für dieProduktion und Wiederaufarbeitung von Lithium-Ionen-Batteriesystemengegründet: die "JT ENERGY Systems GmbH". Bereits vor dem operativenStart werden die Kapazitäten massiv ausgebaut. Hierzu wurde jetzt dasehemalige Solarworld-Werk in Freiberg nahe Dresden übernommen.Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG:"Das erste Halbjahr 2019 verlief insgesamt gut für Jungheinrich. Nacheinem starken Start in das laufende Geschäftsjahr spüren wirallerdings seit kurzem einen deutlichen Rückgang derInvestitionstätigkeit der Kunden. Die Unsicherheiten aus denandauernden Handelskonflikten wirken sich damit auch auf unsereBranche aus. Daher haben wir frühzeitig unsere Prognose für das Jahr2019 aktualisiert und gehen von einer etwas niedrigeren Entwicklungbei Auftragseingang und EBIT aus. Mit der Auftragsreichweite von fünfMonaten bleiben wir auf Kurs und halten an unserem Umsatzziel fest.Wir sind fest davon überzeugt, dass wir als führender Anbieter fürElektrostapler mit unserer bewährten Wachstumsstrategie den richtigenKurs verfolgen. Die aktuelle Erweiterung von Kapazitäten bei JTEnergy Systems stellt sicher, dass wir die wachsende Nachfrage nachelektrischen Flurförderzeugen mit Lithium-Ionen bedienen können. Hiersind wir Trendsetter unserer Branche. Mit unserem ganzheitlichenAnsatz, alle Komponenten wie Antrieb, Batterien und Ladegeräte auseiner Hand anzubieten, sichern wir so maximale Energieeffizienzunserer Fahrzeuge."Entwicklung Januar - Juni 2019Marktentwicklung nach Regionen Weltweit sank das Marktvolumen fürFlurförderzeuge im 1. Halbjahr 2019 um 5 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum. Das entspricht knapp 42 Tsd. Fahrzeugen. Dierückläufige Entwicklung war im 2. Quartal 2019 deutlich stärker alsnoch im 1. Quartal 2019, insbesondere in Europa. Betrachtet man denMonat Juni isoliert, ging der europäische Markt sogar um 16 Prozentzurück. Insgesamt ist der Rückgang in der Berichtsperiode auf diestark gesunkenen Bestellungen im nordamerikanischen und europäischenMarkt zurückzuführen. Der Anstieg des Marktvolumens in China hingegenresultierte aus der sehr guten Nachfrage nach lagertechnischenGeräten, die jedoch zu einem Großteil durch die rückläufigeMarktentwicklung bei Staplern mit verbrennungsmotorischem Antriebaufgezehrt wurde. Etwas mehr als die Hälfte der sehr starknachlassenden Nachfrage in Nordamerika resultierte aus geringerenBestellungen für lagertechnische Geräte.Marktentwicklung nach Produktsegmenten Das globale Marktvolumen imProduktsegment Lagertechnik ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2Prozent zurück. Dabei wurde das sehr gute Wachstum im chinesischenMarkt durch die rückläufige Marktentwicklung in Nordamerikaweitgehend aufgehoben. Das um 4 Prozent niedrigere Weltmarktvolumenfür elektromotorische Gegengewichtsstapler basierte überwiegend aufder sinkenden Nachfrage in Europa. Der weltweite deutliche Rückgangder Nachfrage nach Staplern mit verbrennungsmotorischem Antrieb um 9Prozent war auf geringere Bestellungen in Asien, Nordamerika und auchin Europa zurückzuführen.Geschäftsentwicklung von Jungheinrich Der stückzahlbezogeneAuftragseingang im Neugeschäft, der die Bestellungen für Neufahrzeugeeinschließlich der für Mietgeräte enthält, lag mit 67,0 Tsd.Fahrzeugen im 1. Halbjahr 2019 - trotz deutlich rückläufigemKernmarkt - auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes (67,4 Tsd.Fahrzeuge). Der wertmäßige Auftragseingang, der alle Geschäftsfelder- Neugeschäft, Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst -umfasst, übertraf im Berichtszeitraum mit 2.065 Mio. EUR denVorjahreswert von 1.946 Mio. EUR um 6 Prozent. Der Auftragsbestanddes Neugeschäftes erreichte zum 30. Juni 2019 1.015 Mio. EUR und warsomit um 118 Mio. EUR beziehungsweise 13 Prozent höher als derVorjahreswert (897 Mio. EUR). Gegenüber dem Bestandswert von 907 Mio.EUR zum Jahresende 2018 ergab sich ein Aufbau um 108 Mio. EURbeziehungsweise 12 Prozent. Die Auftragsreichweite betrug somit fünfMonate. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahreswurden mit 58,8 Tsd. Fahrzeugen in etwa so viele Fahrzeuge produziertwie im Vorjahr (58,9 Tsd. Fahrzeuge). Der Konzernumsatz erreichte im1. Halbjahr 2019 mit 1.956 Mio. EUR einen um 10 Prozent höheren Wertals im Vorjahreszeitraum (1.784 Mio. EUR). Im 1. Halbjahr 2019 konntevor dem Hintergrund der Belastungen aus dem Preisdruck im Markt, dembeginnenden Rückgang der Werksauslastung in einzelnen Werken undnachlaufenden Effekten aus dem Anstieg der Rohstoffpreise im Vorjahrmit 127 Mio. EUR nur ein Ergebnis vor Finanzergebnis undErtragssteuern (EBIT) auf Vorjahresniveau (127 Mio. EUR) erzieltwerden. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte nach sechs Monaten118 Mio. EUR (Vorjahr: 115 Mio. EUR).Kennzahlen auf einen BlickQ2 19 Q2 18 Veränd. H1 19 H1 18 Veränd.in % in %Auftragseingang(Stück) 33.700 34.900 -3,4 67.000 67.400 -0,6Auftragseingang(Mio. EUR) 1.044 1.024 2,0 2.065 1.946 6,1ProduktionFlurförderzeuge(Stück) 29.700 28.900 2,8 58.800 58.900 -0,2Umsatz(Mio. EUR) 1.008 912 10,5 1.956 1.784 9,6EBIT(Mio. EUR) 67,2 69,2 -2,9 126,8 127,1 -0,2EBIT-ROS(Prozent) 6,7 7,6 --- 6,5 7,1 ---EBT(Mio. EUR) 61,7 64,1 -3,7 118,2 115,3 2,5EBT-ROS(Prozent) 6,1 7,0 --- 6,0 6,5 ---Ergebnis nach Steuern (Mio. EUR)44,4 45,0 -1,3 85,2 82,4 3,4Investitionen1)(Mio. EUR) k.A. k.A. --- 65 41 58,5F&E Ausgaben(Mio. EUR) k.A. k.A. --- 43 41 4,9Anzahl Mitarbeiter(FTE2), 30.06.) 18.221 17.293 5,41)Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ohne aktivierteEntwicklungsausgaben 2)FTE = Full Time Equivalents(Vollzeitäquivalente)Weiterführende Informationen und Details zur Marktentwicklung undzum Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2019 entnehmen Sie bitte dembeigefügten Zwischenbericht.Über JungheinrichJungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mitStammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenenDirektvertriebsgesellschaften und in rund 80 weiteren Ländern durchPartnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd.EUR. 