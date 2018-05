Jungheinrich startet mit viel Schwung ins Jahr 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat im ersten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage deutlich zugelegt.



Der Umsatz sei um zehn Prozent auf 872 Millionen Euro gestiegen, teilte der im MDax notierte Kion-Konkurrent am Freitag in Hamburg mit. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe das Plus knapp drei Prozent auf 57,9 Millionen Euro betragen. Damit übertraf Jungheinrich die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht und verfehlte sie beim operativen Ergebnis.

Die Zuwächse bis Ende März kommen nicht überraschend, nachdem Vorstandschef Hans-Georg Frey bei der Hauptversammlung Mitte April bereits positive Aussagen über die ersten beiden Monate des Jahres getroffen hatte. Frey betonte damals aber zugleich, dass sich die außergewöhnliche Dynamik der vergangenen zwei Jahre mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten 2018 normalisieren wird. Für das laufende Jahr erwartet Jungheinrich weiterhin einen Umsatz zwischen 3,6 und 3,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4).

Das operative Ergebnis (Ebit) soll auf 270 bis 280 Millionen Euro (Vorjahr: 259) steigen. Beim Auftragseingang rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr mit einem Wert zwischen 3,75 und 3,85 Milliarden Euro nach knapp 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2017. In den ersten drei Monaten des Jahres zog das Volumen neuer Aufträge um sechs Prozent auf 922 Millionen Euro an./zb/she