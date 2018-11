Jungheinrich erhöht Prognose für Umsatz und Auftragseingang 2018 (FOTO)

Hamburg (ots) -- Umsatz +10 Prozent, Auftragseingang Wert +15 Prozent und Stück+9 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum- Erhöhte Prognose 2018: Umsatz 3,65 - 3,75 Mrd. Euro (bisher: 3,6- 3,7 Mrd. Euro), Auftragseingang 3,85 - 3,95 Mrd. Euro (bisher:3,75 - 3,85 Mrd. Euro)- Auftragsbestand per Ende September: +51 Prozent (gegenüber Ende2017)In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 hat Jungheinrich seinenWachstumskurs fortgesetzt: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurdenUmsatz sowie Auftragseingang deutlich gesteigert und weisen auf einweiteres erfolgreiches Geschäftsjahr hin.Dr. Volker Hues, Vorstand Finanzen der Jungheinrich AG: "Trotz dergeopolitischen Verwerfungen wachsen der Markt sowie unser Geschäftstark. Wir profitieren hier insbesondere von unserem europäischenKernmarkt sowie der erfreulichen Marktnachfrage imLogistiksystemgeschäft. Auftragseingang, Umsatz sowie EBIT wurdengegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Herausfordernd sindjedoch die enormen Steigerungen der Rohmaterialpreise, die hohenTarifabschlüsse in Deutschland sowie die Lieferschwierigkeiten beibestimmten Materialien, die sich im Ergebnis leider bemerkbar machen.Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung erhöhen wir unserePrognose für das Jahr 2018: Der Auftragseingang sollte zwischen 3,85bis 3,95 Mrd. EUR liegen, der Konzernumsatz dürfte sich in einerBandbreite zwischen 3,65 und 3,75 Mrd. EUR bewegen. Für das EBIT giltweiterhin die Spanne von 270 Mio. EUR bis 280 Mio. EUR.Die Auftragsbücher sind gefüllt, mit einem Auftragsbestand von 6Monaten schauen wir sehr zuversichtlich auf das vierte Quartal sowiebereits auf das kommende Jahr."Entwicklung Januar bis September 2018Das Weltmarktvolumen für Flurförderzeuge stieg von Januar bisSeptember 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent. Dasentspricht 139 Tsd. Fahrzeugen. Treibende Kraft für das höhereMarktvolumen war die Nachfrage im asiatischen Markt mit SchwerpunktChina. In Westeuropa erhöhte sich das Marktvolumen um 12 Prozent. InOsteuropa stieg die Nachfrage dank Polen um 21 Prozent. Das starkeWachstum in Nordamerika resultierte zu mehr als der Hälfte ausgegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich höheren Bestellungen fürverbrennungsmotorische Gegengewichtsstapler.Das globale Wachstum im Produktsegment Lagertechnik betrug 17Prozent beziehungsweise 78 Tsd. Flurförderzeuge. Davon entfielenjeweils mehr als 40 Prozent auf Asien und Europa. Das um 11 Prozenthöhere Weltmarktvolumen für elektromotorische Gegengewichtsstaplerwurde zur Hälfte von höheren Bestellungen in Asien getragen. Derweltweite Anstieg der Nachfrage nach Staplern mitverbrennungsmotorischem Antrieb um 10 Prozent war ebenfalls zu über40 Prozent auf die merklich gestiegenen Bestellungen in dieser Regionzurückzuführen. In allen drei Produktsegmenten war innerhalb Asiensdie Nachfrage im chinesischen Markt ausschlaggebend für die hohenWachstumsraten.Der stückzahlbezogene Auftragseingang im Neugeschäft, der dieBestellungen für Neufahrzeuge einschließlich der für Mietgeräteenthält, lag mit 100,6 Tsd. Fahrzeugen nach neun Monaten um 9 Prozentüber dem Wert des Vorjahreszeitraumes (92,1 Tsd. Fahrzeuge).Ausschlaggebend hierfür war die sehr gute Nachfrage in Europa, demKernmarkt für Jungheinrich.Der wertmäßige Auftragseingang, der alle Geschäftsfelder -Neugeschäft, Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst - umfasst,legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent zu und erreichte2.996 Mio. EUR (Vorjahr: 2.596 Mio. EUR). Der Anstieg war maßgeblichauf die höhere Nachfrage nach Logistiksystemlösungen zurückzuführen.Der Auftragsbestand des Neugeschäftes zum 30. September 2018kletterte auf 1.043 Mio. EUR und war somit um 334 Mio. EURbeziehungsweise 47 Prozent höher als der Vorjahreswert (709 Mio.EUR). Gegenüber dem Bestandswert von 692 Mio. EUR zum Jahresende 2017ergab sich sogar ein Aufbau um 351 Mio. EUR beziehungsweise 51Prozent. Die Auftragsreichweite betrug damit sechs Monate. EinGroßteil des Auftragsbestandes entfällt auf die Sparte"Logistiksysteme".Der im Vorjahresvergleich um 10 Prozent höhere Konzernumsatzreflektiert die gute Auftragslage. Die Umsatzerlöse im Neugeschäftenthielten 407 Mio. EUR (Vorjahr: 403 Mio. EUR) aus der Sparte"Logistiksysteme". Der sehr hohe Vorjahreswert war unter anderemdurch die Realisierung zweier Großaufträge geprägt. Die Sparte"Versandhandel" expandierte um mehr als 30 Prozent und erzielte einenUmsatz von 79 Mio. EUR (Vorjahr: 58 Mio. EUR).Neben spürbar gestiegenen Personalkosten und über den Erwartungenliegenden Rohstoffpreisen wurde das Ergebnis vor Finanzergebnis undErtragsteuern (EBIT) durch Kosten für die Branchenleitmesse CeMATsowie Lieferengpässe mit Preiserhöhungen bei einzelnen Lieferantenbelastet. Dennoch konnte nach neun Monaten eine EBITSteigerung um 5Prozent auf 193,3 Mio. EUR (Vorjahr: 183,8 Mio. EUR) erzielt werden.Die EBITRendite (EBITROS) erreichte 7,2 Prozent nach 7,5 Prozent imVorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg nach neunMonaten auf 175,8 Mio. EUR (Vorjahr: 173,2 Mio. EUR). Die EBTRendite(EBTROS) lag bei 6,5 Prozent (Vorjahr: 7,0 Prozent).Jungheinrich-Konzern auf einen BlickQ3 Q3 Veränd. 1.-3.Q 1.-3.Q Veränd.2018 2017 in % 2018 2017 in %Auftragseingang 1.050 846 24,1 2.996 2.596 15,4(Mio. EUR)Auftragseingang(Stück) 33.200 28.800 15,3 100.600 92.100 9,2Produktion(Stück) 31.000 30.700 1,0 89.900 88.300 1,8Umsatz(Mio. EUR) 915 827 10,6 2.699 2.461 9,7EBIT(Mio. EUR) 66,2 60,1 10,1 193,3 183,8 5,2EBIT-ROS(Prozent)1) 7,2 7,3 -- 7,2 7,5 --EBT (Mio. EUR) 60,5 56,6 6,9 175,8 173,2 1,5EBT-ROS(Prozent)1) 6,6 6,8 -- 6,5 7,0 --Ergebnis nachSteuern(Mio. EUR)2) 43,3 40,8 6,1 125,7 124,7 0,8Anzahl MitarbeiterFTE3), 30.09./31.12.) 17.585 15.797 11,31)EBIT/Umsatzerlöse x 1002)EBT/Umsatzerlöse x 1003)FTE = Full Time Equivalents (Vollzeitäquivalente)Weiterführende Informationen und Details zur Marktentwicklung undzum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2018 entnehmen Siebitte der beigefügten Quartalsmitteilung.Über JungheinrichJungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mitStammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenenDirektvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durchPartnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehrals 17.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert.Pressekontakt:Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation040 6948-3976 / 0151 54255852martin.wielgus@jungheinrich.dewww.jungheinrich.comOriginal-Content von: Jungheinrich AG, übermittelt durch news aktuell