Jungheinrich: Zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Konzernergebnis!

Liebe Leser,

Jungheinrich hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt und berichtete über neue Bestwerte bei Produktion, Umsatz und allen Ergebnisgrößen. Hier sind die wichtigsten Kennzahlen aus der Pressemitteilung zur Präsentation der Jahreszahlen.

12% mehr Umsatz

Dem Konzern zufolge trugen sämtliche Geschäftsfelder zum Wachstum des Umsatzes bei, der auf Jahresbasis um 12% auf rund 3,1 Mrd. Euro zulegte. Das Neugeschäft wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um starke 15% auf knapp 1,8 Mrd. Euro. Die Erlöse im Ausland legten um 14% auf gut 2,3 Mrd. Euro zu. Die Auslandsquote stieg von 75% im Geschäftsjahr 2015 auf 76%. Der Anteil des außerhalb Europas erwirtschafteten Umsatzes am Gesamtumsatz kletterte von 11% auf 13%. Die Inlandsumsätze stiegen um 7% auf 753 Mio. Euro.

Konzernergebnis wächst kontinuierlich

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte auf 235 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 10%. Als Gründe nennt der Hersteller von Flurförderzeugen die „anhaltend guten Entwicklung in allen Geschäftsfeldern“ sowie die hohen Stückzahlen in der Produktion. Diese lagen mit 106.000 Fahrzeugen (2015: 91.000) erstmals über 100.000 Einheiten. Zudem enthält das EBIT einen positiven Einmaleffekt von 4,7 Mio. Euro. Der Effekt basiert auf der Endkonsolidierung der britischen Boss Manufacturing Ltd. im 2. Quartal des vergangenen Jahres. Die EBIT-Rendite lag mit 7,6% knapp unter dem Vorjahr (7,7%).

Der Gewinn vor Steuern (EBT) kletterte auf Jahresbasis um 9% auf 216 Mio. Euro. Die Rendite lag hier bei 7,0% (2015: 7,2%). Das Ergebnis nach Steuern legte um 11,6% auf 154 Mio. Euro zu und ist damit in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.